Дочка прес-секретаря Путіна виступила проти війни
Ліза Пєскова (Фото: vokrug.tv)
Ліза Пєскова, дочка прес-секретаря Володимира Путіна, опублікувала сторіс із закликом припинення війни. Незабаром публікація зникла.
Про це повідомляє РБК-Україна.
Ліза Пєскова, дочка прес-секретаря Володимира Путіна Дмитра Пєскова, опублікувала в Instagram заклик до припинення війни з хештегом #нетвойне. Цікаво, що публікація проіснувала в соціальній мережі близько години та незабаром була видалена. Про причини видалення сторіс про примирення нічого не повідомляється.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Російська бронетехніка рушила на Ніжин і Київ з Чернігівського напрямку.
Раніше РБК-Україна писало, що робити в разі зникнення зв'язку.