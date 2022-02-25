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Дочка прес-секретаря Путіна виступила проти війни

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П'ятниця 25 лютого 2022 18:33
Дочка прес-секретаря Путіна виступила проти війни Ліза Пєскова (Фото: vokrug.tv)
Автор: Константин Широкун

Ліза Пєскова, дочка прес-секретаря Володимира Путіна, опублікувала сторіс із закликом припинення війни. Незабаром публікація зникла.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Ліза Пєскова, дочка прес-секретаря Володимира Путіна Дмитра Пєскова, опублікувала в Instagram заклик до припинення війни з хештегом #нетвойне. Цікаво, що публікація проіснувала в соціальній мережі близько години та незабаром була видалена. Про причини видалення сторіс про примирення нічого не повідомляється.

Дочка прес-секретаря Путіна виступила проти війни

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Російська бронетехніка рушила на Ніжин і Київ з Чернігівського напрямку.

Раніше РБК-Україна писало, що робити в разі зникнення зв'язку.

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