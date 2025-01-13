За сутки состоялось 140 боев. Генштаб описал ситуацию на фронте

"За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили один пункт управления, пять средств противовоздушной обороны, два склада с боеприпасами, шесть артиллерийских средств и еще три другие важные цели российских захватчиков", - пишет Генштаб.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении россияне четыре раза атаковали в районах населенных пунктов Волчанск и Казачья Лопань.

На Купянском направлении враг совершил восемь атак неподалеку Петропавловки и Песчаного.

На Лиманском направлении отражено 12 атак вблизи населенных пунктов Копанки, Шийковка, Первомайское, Макеевка, Твердохлебово, Терны и Заречное.

На Краматорском направлении зафиксировано 15 боестолкновений в районах Часового Яра и Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил 13 атак неподалеку населенных пунктов Торецк, Белая Гора и Щербиновка.

На Покровском направлении враг атаковал 58 раз в районах населенных пунктов Елизаветовка, Лисовка, Зеленое, Луч, Новый Труд, Покровск и не только.

На Новопавловском направлении россияне девять раз атаковали позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Константинополь, Нескучное, Времовка и Ровнополь. На направлении активно работала авиация противника.

На Приднепровском направлении враг провел один безуспешный штурм.

В Курской области Силы обороны отбили 17 вражеских атак.

Потери России в войне

С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла более 809 тысяч единиц живой силы. Только за минувшие сутки потери врага составили 1510 человек. Также Силы обороны уничтожили: