За сутки россияне нанесли почти 90 ударов по Запорожской области: есть раненый
Российские войска за последние сутки нанесли 87 ударов по городам и селам Запорожской области. В результате вражеских атак пострадал местный житель.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУНП в Запорожской области.
Последствия ударов по области
"Вчера полицейские зарегистрировали 35 сообщений о разрушениях", - говорится в сообщении.
Под вражеским огнем оказались села Юльевка и Новоалександровка Запорожского района, города Гуляйполе и Орехов, села Железнодорожное, Новоандреевка, Гуляйпольское, Новодаровка, Ольговское, Волшебное, Красное, Малиновка, Темировка, Белогорье, Левадное, Щербаки, Малая Токмачка, Затишье Пологовского района, а также села Каменское, Степное, Лукьяновское и Пятихатки Васильевского района.
Фото: Последствия обстрелов (zp.npu.gov.ua)
Отмечается, что в результате ракетной атаки в пригороде разрушена территория транспортного хозяйства, повреждены складские помещения, хозяйственные постройки, сельхозтехника.
В результате обстрелов РФ является пострадавший
В очередной раз от вооруженной агрессии россиян страдают жители Пологовского района - враг целится по домам жителей Гуляйполя и Орехова, а также других сел региона.
"Во время обстрелов 63-летний житель Орехова получил травматическую ампутацию руки, он госпитализирован", - добавили в полиции.
По факту этих обстрелов уже открыты уголовные производства.
Обстрелы Запорожской области
Российские войска регулярно наносят удары по селам и городам Запорожской области по артиллерии, РСЗО и другим видам вооружения.
Вчера, 7 августа, российские войска трижды атаковали жилой дом в Орехове Запорожской области. В результате обстрелов возник пожар, который спасатели оперативно ликвидировали.
6 августа с помощью химических боеприпасов россияне обстреляли район села Новоданиловка в Запорожской области.
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