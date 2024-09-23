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За сутки россияне потеряли в войне с Украиной 1330 солдат и более 80 артсистем, - ВСУ

Фото: на фронте только за сутки погибли более 1300 военных РФ (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

За последние сутки с 22 на 23 сентября, россияне потеряли на фронте 1330 солдат, 16 танков и 81 артиллерийскую систему.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.09.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 643 750 (+1330) человек ликвидировано;
  • танков - 8784 (+16) ед;
  • боевых бронированных машин - 17 252 (+30) ед;
  • артиллерийских систем - 18 414 (+81) ед;
  • РСЗО - 1197 (+2) ед;
  • средства ПВО - 949 ед;
  • самолетов - 369 ед;
  • вертолетов - 328 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 15 699 (+71) ед;
  • крылатых ракет - 2595 ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 25 102 (+79) ед;
  • специальной техники - 3145 (+1) ед.

Ситуация на фронте и обстрелы

Напомним, по данным ISW, Силы обороны продвинулись в Луганской области. Однако войска РФ имели успех в Донецкой области.

Накануне вечером российские террористы ударили управляемой авиабомбой по Запорожью. Поврежден ряд зданий, есть раненые среди гражданских жителей.

Тем временем в Институте изучения войны рассказали, как удары по складам со снарядами и ракетами повлияют на логистику армии РФ.

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Война России против Украины