За сутки россияне потеряли в войне с Украиной 1330 солдат и более 80 артсистем, - ВСУ

Ситуация на фронте и обстрелы

Напомним, по данным ISW, Силы обороны продвинулись в Луганской области. Однако войска РФ имели успех в Донецкой области.

Накануне вечером российские террористы ударили управляемой авиабомбой по Запорожью. Поврежден ряд зданий, есть раненые среди гражданских жителей.

Тем временем в Институте изучения войны рассказали, как удары по складам со снарядами и ракетами повлияют на логистику армии РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.