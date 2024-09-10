ВСУ восстановили позиции возле Северска, враг давит под Купянском и Покровском: карты ISW

Силы обороны Украины восстановили позиции вблизи Северска. Между тем на фронте фиксируется продвижение российских оккупантов вдоль линии Купянск - Сватово, у Покровска и юго-западнее Донецка.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны ( ISW ) .

Операция ВСУ в России

Войска РФ недавно восстановили утраченные позиции в Курской области. Геолокационные кадры, опубликованные 8 сентября, показывают, что российские силы восстановили ранее утраченные позиции к западу от Уланок (юго-восточнее Суджи).

В отчете говорится, что российские источники утверждали, что ВСУ атаковали возле Снагоста, Коренево, Кремяного, Малой Локни, Погребков, Черкасского, Михайловки, Мартыновки, Черкасской Конопельки 8 и 9 сентября.

Российский источник утверждает, что войска РФ восстановили полный контроль над Комаровкой и Вишневкой и продвинулись восточнее Коренево, и до 300 метров в районе Малая Локня - Черкасское Поречье, а также в неопределенных районах южного Суджанского района.

Восход Украины. Операция №1 - Харьковская область

На севере Харьковской области 9 сентября шли бои, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Российский "военкор" 8 и 9 сентября заявил, что войска РФ якобы отразили украинские контратаки возле Глубокого и Волчанска.

Российские оккупанты атаковали вблизи Глубокого, Волчанска, Старицы и Тихого 8 и 9 сентября.

Российские блогеры 9 сентября заявили, что Воздушно-космические силы России уничтожили мост через реку Волчью вблизи Охримовки и Малой Волчьей Харьковской области.

Операция №2 - Луганская область

Российские захватчики недавно продвинулись вдоль линии Купянск – Сватово – Кременная.

9 сентября было опубликовано геолокационное видео, на котором показано, как ВСУ наносят удары по оккупантам в центре Макеевки и северо-западнее Песчаного.

В отчете ISW пишут, что это указывает на то, что войска РФ недавно продвинулись в этих районах.

9 сентября российские "военкоры" заявили, что путинские войска расширили свой контроль в районе Синковки и продвинулись в районе Невского.

9 сентября глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что Синьковка остается спорной "серой зоной".

Оккупанты атаковали вблизи Петропавловки, возле Глушковки, Стельмаховки, Лозовой, Мясожаровки, Чернещины, Невского, Макеевки, Новосадового, вблизи Торского, около Дибровы и Серебрянского леса 8 и 9 сентября.

Операция №3 - Донецкая область

Украинские защитники недавно восстановили позиции, а российские захватчики немного продвинулись на Северском направлении.

Геолокационные кадры, опубликованные 8 сентября, показывают, что ВСУ вернули позиции в восточной Ивано-Дарьевке (юго-восточнее Северского).

А геолокационные кадры от 8 сентября показывают, что российские оккупанты немного продвинулись к северо-западу от Белогоровки (к северо-востоку от Северска).

Войска РФ продолжали наступление в районе Григоровки и Белогоровки, вблизи Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки и Спорного, около Звановки и Переездного 8 и 9 сентября.

В Генштабе ВСУ 9 сентября сообщили, что российские захватчики совершили механизированный штурм неопределенного эшелона вблизи Звановки.

Войска РФ недавно продвинулись вблизи Часового Яра. Геолокационные кадры, опубликованные 9 сентября, показывают, что оккупанты продвинулись в западную часть Калиновки.

Российские захватчики продолжали наступать в направлении Майского в Новом и Октябрьском микрорайонах Часового Яра, около Калиновки, Предтечино и Белой Горы, вблизи Клещиевки и Андреевки 8 и 9 сентября.

9 сентября войска РФ продолжали наступление в районе Торецка, но без подтвержденного продвижения.

Российские "военкоры" утверждали, что путинские войска продвинулись в Торецке и западнее Нью-Йорка в направлении Александрополя, хотя в ISW не наблюдали визуальных доказательств этих утверждений.

Российские оккупанты продолжали атаки вблизи Торецка, около Дружбы и Северного, Железного, Нью-Йорка и Нелиповки 8 и 9 сентября.

Войска РФ недавно продвинулись на Покровском направлении. Опубликованы 6 и 9 сентября геолокационные кадры, на которых показано, как ВСУ наносят удары по оккупантам, действующим западнее Михайловки.

В ISW отмечают, что это свидетельствует о том, что российские оккупанты недавно захватили этот населенный пункт.

Российский "военкор" утверждал, что войска РФ продвинулись к северным окрестностям Горняка и к югу от Украинска, хотя в ISW не наблюдали доказательств.

В Минобороны РФ 8 сентября заявили о захвате н.п. Мемрик (юго-восточнее Покровска), хотя в Институте изучения войны не наблюдали визуального подтверждения того, что русские войска оккупировали этот населенный пункт.

Российские блоггеры утверждали, что в Селидово продолжаются интенсивные бои, хотя в ISW отмечают, что пока не имеют "окончательного подтверждения того, что российские силы действуют в городе".

Войска РФ продолжали атаки в районе Зеленого Поля, Воздвиженки и Гродовки, в районе Новогродовки, Селидово, Михайловки, Мариновки, Долиновки, Украинска и Галицыновки, а также в направлении Новотроицкого 8 и 9 сентября.

Сообщается, что 9 сентября войска РФ продвинулись западнее Донецка, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ вроде бы захватили Красногоровку и продвинулись к северу и западу от населенного пункта, но в ISW не нашли подтверждения.

9 сентября российские оккупанты продолжали атаковать вблизи Красногоровки и Георгиевки.

Российские захватчики недавно продвинулись юго-западнее города Донецка. На геолокационных данных от 9 сентября видно, как россиянин размахивает триколором на Южнодонбасской шахте № 1 (к северо-востоку от Угледара), что указывает на вероятное продвижение врага в районе.

Российский блогер утверждал, что войска РФ также продвинулись северо-западнее Пречистовки.

9 сентября российские "военкоры" заявили, что путинские войска будто бы захватили Водяное и продвинулись к югу от населенного пункта, но в ISW не нашли подтверждения этих российских заявлений.

9 сентября российские оккупанты продолжали атаки у Водяного, Угледара, Шахтерского и Золотой Нивы.

Ни украинские, ни российские источники не сообщали об обстрелах в районе админграницы Донецкой и Запорожской областей 9 сентября.

"Южная ось"

9 сентября продолжались позиционные боевые действия на западе Запорожской области, однако подтвержденных изменений линии фронта не было.

8 и 9 сентября продолжались позиционные бои вблизи Работино и Малой Токмачки.

Российский военкор утверждал, что войска РФ продвинулись к южному острову Круглик в Херсонской области, но в ISW не нашли подтверждения этого заявления.

Ситуация на фронте

Напомним, ранее в Генеральном штабе ВСУ в вечерней сводке 9 сентября сообщали, что с начала суток на фронте произошло 147 боевых столкновений.

В военном командовании также рассказали, что российские захватчики больше всего атакуют на трех направлениях в Донецкой области.