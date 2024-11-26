За сутки россияне потеряли на фронте 1480 солдат и 6 танков, - Генштаб

Ситуация на фронте и атака ударными БпЛА

По данным ISW, россияне дальше продвигаются в Донецкой области, а также устраивают атаки на государственной границе в Харьковской области.

Также в Институте изучения войны отметили, что наступательные успехи россиян в Донецкой области, не означают обвал фронта для ВСУ.

Ночью российские террористы в очередной раз запускали в направлении Украины дроны-камикадзе типа "Шахед".

В Тернополе в результате атаки повреждена энергетическая инфраструктура. В городе частичные перебои со светом и водой.

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