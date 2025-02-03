Россияне потеряли за сутки 1300 солдат и много техники, - Генштаб ВСУ
За сутки со 2 на 3 февраля, российские войска потеряли на войне против Украины 1300 солдат. Также ВСУ уничтожили 12 танков и 51 артиллерийскую систему.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.02.25 ориентировочно составили:
- личного состава - около 841 660 (+1300) человек ликвидировано;
- танков - 9920 (+12) ед;
- боевых бронированных машин - 20 685 (+18) ед;
- артиллерийских систем - 22 589 (+51) ед;
- РСЗО - 1 268 (+1) ед;
- средства ПВО - 1 053 (+3) ед;
- самолетов - 369 ед;
- вертолетов - 331 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 23 911 (+118) ед;
- крылатых ракет - 3 054 ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 35 798 (+89) ед;
- специальной техники - 3 731 (+2) ед.
Ситуация на фронте
Напомним, что по состоянию на 22:00, 2 февраля, на фронте произошло 93 боевых столкновения, почти половина, как и в предыдущие дни, было зафиксировано на Покровском направлении. В частности, враг совершил 39 атак.
В Генштабе информировали, что на этом направлении россияне были активны в районах Зеленого Поля, Тарасовки, Успеновки, Елизаветовки, Водяного Второго, Миролюбовки, Луча, Котляровки, Алексеевки, Дачного и Улаклов. В свою очередь украинские военные ликвидировали 156 российских захватчиков, и еще 195 ранили.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.