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За сутки россияне потеряли 1270 солдат и много техники, - Генштаб

Фото: ВСУ продолжают защищать Украину, уничтожая врага (zsu.gov.ua)
Автор: Михаил Шилин

За сутки с 29 на 30 января, российские войска потеряли в боях против ВСУ 1270 солдат. Кроме того, наши воины уничтожили 17 артсистем, 54 БпЛА и 85 единиц автотехники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.01.25 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 835 940 (+1270) чел;
  • танков - 9890 (+4) ед;
  • боевых бронированных машин - 20 614 (+17) ед;
  • артиллерийских систем - 22 412 (+17) ед;
  • РСЗО - 1264 ЕД;
  • средства ПВО - 1050 ед;
  • самолетов - 369 ед;
  • вертолетов - 331 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 23 510 (+54) ед;
  • крылатых ракет - 3054 ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 35 451 (+85) ед;
  • специальной техники - 3725 (+4) ед.

 

Ситуация на фронте

По состоянию на 22:00, 29 января, на фронте произошло 152 боевых столкновений. Как и ранее, самая напряженная ситуация - на Покровском направлении, где оккупанты за минувшие сутки 67 раз атаковали позиции Сил обороны в районах населенных пунктов Водяное Второе, Елизаветовка, Миролюбовка, Лисовка, Возрождение, Зверево, Котлино, Удачное, Котляровка, Андреевка, Дачное и Улаклы.

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