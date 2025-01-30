За сутки россияне потеряли 1270 солдат и много техники, - Генштаб

Ситуация на фронте

По состоянию на 22:00, 29 января, на фронте произошло 152 боевых столкновений. Как и ранее, самая напряженная ситуация - на Покровском направлении, где оккупанты за минувшие сутки 67 раз атаковали позиции Сил обороны в районах населенных пунктов Водяное Второе, Елизаветовка, Миролюбовка, Лисовка, Возрождение, Зверево, Котлино, Удачное, Котляровка, Андреевка, Дачное и Улаклы.

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