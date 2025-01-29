Россияне более 60 раз атаковали позиции ВСУ под Покровском: что происходит на фронте

По состоянию на вечер 29 января на фронте произошло 152 боевых столкновения. Ситуация на востоке и юге Украины остается напряженной, в частности на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

По данным Генштаба, сегодня государство-террорист нанесло 31 авиаудар, сбросив при этом 55 КАБов. Кроме того, захватчики задействовали для ударов 988 дронов-камикадзе и осуществили более 4000 обстрелов по позициям украинских войск и населенных пунктах.

На Харьковском направлении российские террористы один раз пытались продвинуться в направлении Казачьей Лопани.

Десять раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении вблизи Петропавловки, Новоосинового, Колесниковки, Загрызово и Лозовой. Подразделения Сил обороны отбили все атаки противника.

На Лиманском направлении за сегодня российские войска атаковали украинских защитников в районах населенных пунктов Новоегоровка, Копанки, Макеевка, Новолюбовка, Торское, Ямполовка и Зеленая Долина. Наши воины отбили 26 вражеских атак.

На Северском направлении с начала суток враг совершил шесть попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районе Верхнекаменского, два боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Краматорском направлении украинские воины отбили десять попыток захватчиков продвинуться вперед в районах Новомаркового, Часового Яра и Ступочек.

На Торецком направлении оккупанты 15 раз пытались продвинуться вперед в районах Крымского и Торецка, также бомбили Константиновку, применив КАБ.

На Покровском направлении в течение этих суток агрессор 67 раз атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Водяное Второе, Елизаветовка, Миролюбовка, Лисовка, Возрождение, Зверево, Котлино, Удачное, Котляровка, Андреевка, Дачное и Улаклы. Два боестолкновения продолжаются до сих пор. Авиаударам управляемыми авиабомбами подверглись Белицкое, Покровск и Отрадное.

Потери оккупантов на этом направлении за сегодня составили 294 человека убитыми и ранеными, уничтожено одну боевую бронированную машину, три автомобиля, один мотоцикл, четыре антенны БПЛА, артиллерийскую систему, пять средств спутниковой связи, средство РЭБ и пять БПЛА оперативно-тактического уровня, кроме того, существенно повреждены две боевые бронированные машины и единица автомобильной техники противника.

На Новопавловском направлении захватчики совершили шесть атак позиций украинских войск вблизи населенных пунктов Константинополь, Разлив, Раздольное и Новоочеретоватое. Авиаудару подверглись населенные пункты Разлив и Новопавловка.

На Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском направлениях враг активных действий не проводил.

Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курском направлении. Сегодня украинские воины отбили семь атак захватнической армии на этом направлении, один бой продолжается, Кроме того, авиация врага нанесла по собственной территории 19 авиаударов, сбросив при этом 35 КАБов.