За сутки россияне провели рекордное количество атак вблизи Курахово, - Генштаб

Вражеские обстрелы

За последние сутки сегодня противник нанес по территории Украины один ракетный удар с применением одной ракеты, 63 авиационных ударов (задействовал, в частности 73 КАБ), использовал для поражения 567 дронов-камикадзе. Осуществил более 2900 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении оккупанты в течение дня четыре раза атаковали неподалеку Волчанска, Гатища, Глубокого и Липцов. Два боевых столкновения продолжаются.

По предварительным подсчетам, в настоящее время потери агрессора за сегодня составляют 72 военнослужащих убитыми и ранеными, также наши воины уничтожили боевую бронированную машину, 25 БпЛА и автомобиль, повреждены две артсистемы, два автомобиля и боевая бронированная машина.

На Купянском направлении противник в течение дня 11 раз пытался продвинуться к нашим позициям неподалеку Синьковки, Глушковки, Лозовой, Петропавловки, Новоосиново и Стельмаховки. Атаки противника отражены Силами обороны.

На Лиманском направлении российские захватчики атаковали 22 раза в районах Копанок, Грековки, Твердохлебово, Макеевки, Невского, Ямполовки, Торского, Серебрянки и Белогоровки. До сих пор продолжается шесть боестолкновений, остальные наши воины остановили.

На Северском направлении враг три раза в течение дня пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Спирне и Выемка.

На Краматорском направлении зафиксированы три боевых столкновения. Все атаки возле Часового Яра и Андреевки захлебнулись. Захватчики понесли потери.

На Торецком направлении имели место шесть атак противника вблизи Дачного, Торецка и Нелиповки. Пять атак отбиты, продолжается бой. Ситуация контролируемая.

На Покровском направлении враг 19 раз пытался вклиниться в оборону защитников. С начала суток, оккупанты в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Воздвиженка, Новоалександровка, Миролюбовка, Новотроицкое, и Гродовка 16 раз получили жесткий отпор от наших защитников. Три атаки продолжаются в районах населенных пунктов Селидово, Михайловка и Новогродовка.

Противник несет значительные потери - по предварительной информации сегодня наши воины обезвредили на этом направлении более 200 оккупантов, 80 из них - безвозвратно. Уничтожены два миномета и семь автомобилей оккупантов, также повреждены артсистема, две боевых бронированных машины и четыре автомобиля.

На Кураховском направлении враг 35 раз атаковал позиции ВСУ вблизи Украинска, Желанного Первого, Георгиевки, Константиновки и Катериновки. Наибольшую активность проявлял в районе Константиновки и Украинской. В настоящее время украинские воины отбили 30 атак, пять боестолкновений до сих пор продолжаются.

На Времовском направлении за сегодня наши войска отражали семь атак противника, вблизи Катериновки, Угледара и Золотой Нивы. Пять атак отбиты, еще две продолжаются.

На Приднепровском направлении противник провел пять неудачных попыток штурмовать позиции украинских воинов.

На остальных направлениях существенных изменений не произошло.