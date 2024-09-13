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Польша допускает возможность передачи Украине дополнительных МиГ-29

Польша, Пятница 13 сентября 2024 19:36
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Польша допускает возможность передачи Украине дополнительных МиГ-29 Фото: глава МИД Польши Радослав Сикорский (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая, Роман Кот

Польша допускает возможность передачи Украине дополнительных самолетов. Ими могут стать МиГ-29.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Министерства иностранных дел Польши Радослава Сикорского на пресс-конференции в МИД Украины.

"Мы рассматриваем возможность предоставления дополнительных партий техники, в том числе возможно самолетов МиГ-29, которые сегодня нужны для защиты польского неба", - сказал Сикорский.

В то же время, он отметил, что Польша могла бы передать данные самолеты, если бы партнеры помогли им.

Напомним, ранее РБК-Украина спросила у эксперта по вопросам безопасности Дариуша Матерняка, в какой именно помощи нуждается Польша от союзников, чтобы передать Украине МиГи.

Отметим, что президент Владимир Зеленский еще 27 августа заявил, что Украине нужны польские МиГ-29. Позже министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш заявил, что Варшава сможет передать МиГ-29 только после получения новых истребителей, заказанных у союзников.

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