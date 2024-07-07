The Economist сделала собственный подсчет потерь РФ: больше, чем все ее потери после Второй мировой

Согласно подсчетам британской газеты The Economist, в войне России против Украины "выведено из строя" от 462 000 до 728 000 российских военных. Подсчеты базируются на утечке документов из Министерства обороны США.

Издание опубликовало четыре графика.

Первый описывает оценки из официальных и неофициальных источников за определенное время. Последние данные, опубликованные 5 июля "Медиазоной" и "Медузой", двумя независимыми российскими СМИ, свидетельствуют о том, что количество погибших в России превысило 100 000, при этом по состоянию на 21 июня их будет 106 000-140 000. Значительная часть их анализа базируется на записях о наследии и некрологах в социальных сетях и других источниках. Однако с 6 февраля полученные ими данные основываются на тенденциях, поскольку их доступ к официальным записям был нарушен, пишет Economist.

В общем, эти данные согласуются с другими источниками: официальные лица во Франции недавно назвали общее количество в 150 000 к маю, а BBC Russia подсчитывает, что к началу июня погибло по меньшей мере 113 000 россиян.

Оценки "Медиазоны" и "Медузы" также можно показать по неделям (см. график 2). Их данные свидетельствуют о заметном росте потерь россиян во время контрнаступления Украины летом 2023 года и после боев за Авдеевку и Часов Яр.

Эти данные не включают украинцев, завербованных Россией на оккупированных территориях. Также не учитываются российские военные, которые получили тяжелые ранения и не могут вернуться в бой.

Приблизительные подсчеты The Economist, основанные на утечке документов из министерства обороны США, свидетельствуют о том, что, вероятно, на каждого погибшего в бою приходится примерно три-четыре раненых российских солдата. Издание пришло к выводу, что от 462 000 до 728 000 российских солдат были «выведены из строя» к середине июня – это больше, чем предполагаемое количество российских сил вторжения в феврале 2022 года. Французские и британские официальные лица считают, что около 500 000 россиян были тяжело ранены или убиты до начала мая, говорится в материале.

Третья диаграмма показывает влияние этих потерь на демографию России. Наибольшие потери понесли люди в возрасте от 35 до 39 лет, 27 000 из которых, по оценкам, были убиты в период с февраля 2022 по июнь 2024 года. По последним оценкам, примерно 2% всех российских мужчин в возрасте от 20 до 50 лет, возможно, были либо убиты, либо тяжело ранены в Украине с начала полномасштабной войны.

Последняя диаграмма помещает цифры в исторический контекст. Потери России в Украине с 2022 года превышают количество потерь во всех войнах после Второй мировой войны вместе. Несмотря на это, западные официальные лица и аналитики предполагают, что значительные потери вряд ли повлияют на снабжение России живой силой в ближайшей и среднесрочной перспективе.