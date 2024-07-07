The Economist сделала собственный подсчет потерь РФ: больше, чем все ее потери после Второй мировой
Согласно подсчетам британской газеты The Economist, в войне России против Украины "выведено из строя" от 462 000 до 728 000 российских военных. Подсчеты базируются на утечке документов из Министерства обороны США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт The Economist.
Издание опубликовало четыре графика.
Первый описывает оценки из официальных и неофициальных источников за определенное время. Последние данные, опубликованные 5 июля "Медиазоной" и "Медузой", двумя независимыми российскими СМИ, свидетельствуют о том, что количество погибших в России превысило 100 000, при этом по состоянию на 21 июня их будет 106 000-140 000. Значительная часть их анализа базируется на записях о наследии и некрологах в социальных сетях и других источниках. Однако с 6 февраля полученные ими данные основываются на тенденциях, поскольку их доступ к официальным записям был нарушен, пишет Economist.
В общем, эти данные согласуются с другими источниками: официальные лица во Франции недавно назвали общее количество в 150 000 к маю, а BBC Russia подсчитывает, что к началу июня погибло по меньшей мере 113 000 россиян.
Оценки "Медиазоны" и "Медузы" также можно показать по неделям (см. график 2). Их данные свидетельствуют о заметном росте потерь россиян во время контрнаступления Украины летом 2023 года и после боев за Авдеевку и Часов Яр.
Эти данные не включают украинцев, завербованных Россией на оккупированных территориях. Также не учитываются российские военные, которые получили тяжелые ранения и не могут вернуться в бой.
Приблизительные подсчеты The Economist, основанные на утечке документов из министерства обороны США, свидетельствуют о том, что, вероятно, на каждого погибшего в бою приходится примерно три-четыре раненых российских солдата. Издание пришло к выводу, что от 462 000 до 728 000 российских солдат были «выведены из строя» к середине июня – это больше, чем предполагаемое количество российских сил вторжения в феврале 2022 года. Французские и британские официальные лица считают, что около 500 000 россиян были тяжело ранены или убиты до начала мая, говорится в материале.
Третья диаграмма показывает влияние этих потерь на демографию России. Наибольшие потери понесли люди в возрасте от 35 до 39 лет, 27 000 из которых, по оценкам, были убиты в период с февраля 2022 по июнь 2024 года. По последним оценкам, примерно 2% всех российских мужчин в возрасте от 20 до 50 лет, возможно, были либо убиты, либо тяжело ранены в Украине с начала полномасштабной войны.
Последняя диаграмма помещает цифры в исторический контекст. Потери России в Украине с 2022 года превышают количество потерь во всех войнах после Второй мировой войны вместе. Несмотря на это, западные официальные лица и аналитики предполагают, что значительные потери вряд ли повлияют на снабжение России живой силой в ближайшей и среднесрочной перспективе.
Напомним, по данным Генштаба ВСУ, всего с начала полномасштабного вторжения враг потерял около 549 840 солдат .
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