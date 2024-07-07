За сутки РФ проявила наибольшую активность на Покровском направлении, - Генштаб

Атаки агрессора

В течение суток враг нанес по территории Украины две ракетных с применением двух ракет и 48 авиационных ударов. Задействовало, в частности, 60 КАБов. Также оккупанты использовали для поражения 317 дронов-камикадзе.

За сутки армия РФ совершила 2772 обстрела по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Ситуация на фронтах

На Харьковском направлении враг девять раз атаковал недалеко от Липцев, Глубокого и Волчанска. Все штурмовые действия агрессора успешно отражены защитниками Украины.

"Потери противника на этом направлении в настоящее время составляют 62 военнослужащих убитыми и ранеными, уничтожены пять единиц автомобильной и три единицы специальной техники, 25 БпЛА, также повреждены четыре автомобиля и две артиллерийские системы, одна из которых 2С19 "Мста-С"" , – говорится в сообщении.

На Купянском направлении враг в течение дня шесть раз пытался продвинуться к позициям ВСУ недалеко от Петропавловки, Синьковки и Стельмаховки. Четыре атаки противника уже успешно отражены Силами обороны. Два боестолкновения продолжаются в районе Синьковки, ситуация контролируемая.

На Лиманском направлении сегодня враг достаточно активен – атаковал 19 раз в районах Невского, Макеевки, Грековки, Тернов и Торского. Еще продолжаются шесть боестолкновений, все остальные воины Украины остановили. Потери российских окупантов уточняются.

На Северском направлении враг четыре раза пытался прорвать оборону ВСУ в районах Спорного и Выемки. Удачи не имел. Ситуация контролируемая.

На Краматорском направлении противник атаковал девять раз вблизи населенных пунктов Калиновка, Клещеевка, Часов Яр, Андреевка и Ивановское, все атаки захлебнулись. Захватчики понесли потери.

На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, 11 раз пытался проводить штурмовые действия вблизи Торецкого, Железного, Северного и Нью-Йорка. Вблизи Нью-Йорка идет бой. Ситуация контролируемая.

Наибольшую активность кафиры проявили на Покровском направлении. Всего, с начала суток, захватчики 41 раз пытались вклиниться в оборону украинской армии в районах Юрьевки, Новоалександровки, Воздвиженки, Калинового, Лозоватского, Прогресса, Новоселовки Первой, Евгеньевки, Яснобродовки и Карловки. В настоящее время 29 атак врага отбито, 12 боеприкосновений продолжаются. Наши защитники принимают меры по стабилизации обстановки и недопущению продвижения противника вглубь украинской территории.

"По предварительной информации сегодня наши воины обезвредили на Покровском направлении 181 оккупанта. Уничтожены три вражеских автомобиля и два повреждены. Также уничтожена одна артиллерийская система", - добавили в ведомстве.

На Кураховском направлении враг 17 раз атаковал позиции Сил обороны Украины. Наибольшую активность противник проявил в районе Константиновки и Прасковьевки. Еще продолжаются бои в трех локациях.

На Времовском направлении отражены два вражеских штурма у Водяного. Враг успеха не имел.

Четыре раза оккупанты безуспешно штурмовали украинские позиции на Ореховском направлении , в районе населенных пунктов Малая Токмачка, Новоданиловка, Работино и Новоандреевка. Продолжается одна атака вблизи Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении ситуация существенных изменений не претерпела, потери позиций и территорий не допущены. Украинские воины успешно отразили одну атаку российских террористов на левобережье Днепра.

Также Генштаб ВСУ отметил воинов 110-й отдельной механизированной бригады, сдерживающих оккупантов.

"Сегодня следует отметить воинов 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжого Марка Безручко, стойко удерживающих занятые рубежи, не допускающих продвижения врага и решительно уничтожающих российских захватчиков", - говорится в отчете.