Генштаб показал новые карты боев: что происходит на фронте

За прошедшие сутки обстановка на фронте оставалась чрезвычайно напряженной. Всего зафиксировано 159 боевых столкновений по всей линии фронта. Российские войска продолжают активные штурмовые действия, массово применяя авиацию, артиллерию, беспилотники и другие средства поражения.

Враг нанес 1 ракетный удар, 74 авиаудара, применил 120 управляемых авиабомб, совершил более 5800 обстрелов, из которых 134 - из реактивных систем залпового огня, а также 2782 дроны-камикадзе.

Украинская авиация, артиллерия и ракетные войска поразили 17 районов сосредоточения живой силы и техники, один командный пункт и радиолокационную станцию ЗРК "Бук".

Ситуация на фронте

Купянское направление. Оккупанты пытались прорвать оборону украинских войск в районах Песчаного, Кругляковки и Загрызово. Все четыре атаки были успешно отбиты. Ситуация контролируемая, украинские силы удерживают занимаемые рубежи.

Лиманское направление. Противник совершил 21 попытку наступления. Основные боевые действия велись вблизи Надежды, Ямполовки, Торского, а также в направлении Новоплатоновки, Новомихайловки, Грековки, Редкодуба, Ольговки, Зеленой Долины и Нового. Все штурмы были остановлены Силами обороны.

Северское направление. В течение суток враг трижды пытался прорваться в районе Григорьевки. Все атаки были успешно отражены украинскими военными, потери врага уточняются.

Краматорское направление. Зафиксировано три боевых столкновения в районах Курдюмовки и Часового Яра. Здесь противник пытался изучить оборону украинских позиций и прорваться в направлении ключевых высот. Силы обороны успешно сдержали вражеский натиск.

Торецкое направление

Оккупанты проявили высокую активность, осуществив 23 атаки. Основные боевые действия велись вблизи Дачного, Щербиновки, Озаряновки и Торецка. Противник понес значительные потери в живой силе и технике.

Покровское направление. Наиболее интенсивное по количеству боевых столкновений - 52 попытки прорыва. Враг пытался атаковать в районах Калинового, Лисовки, Александрополя, Тарасовки, Елизаветовки, Удачного, Успеновки, Преображенки, Андреевки, Котлиного, а также в направлениях Котляровки, Малиновки и Сергеевки. Все атаки были отбиты. Украинские войска нанесли значительные потери противнику.

Новопавловское направление. В течение суток Силы обороны отбили 12 вражеских атак. Основные боевые действия велись в районе Богатыря, а также вблизи Константинополя, Разлива и Скудного.

Гуляйпольское направление. Российские войска осуществили две попытки наступления в направлении населенного пункта Шевченко, но успеха не имели.

Ореховское направление. Здесь наши защитники отбили восемь атак в районах Малых Щербаков, Степного и Щербаков. Силы обороны не допустили прорыва противника и продолжают удерживать свои позиции.

Курщина (операционная зона). 21 атаку, а также 5 авиационных ударов с применением 9 управляемых авиабомб. Кроме того, зафиксировано 278 артиллерийских обстрелов, в том числе один - из реактивной системы залпового огня. Защитники успешно удерживают позиции.

Харьковское и Приднепровское направления. На этих направлениях наступательные действия со стороны противника не проводились. Ситуация относительно стабильная.

Волынское и Полесское направления. Признаков формирования ударных группировок врага не обнаружено. Обстановка контролируемая.