За сутки на Покровском направлении зафиксировано более 50 штурмов РФ, - Генштаб

Российские обстрелы

За сутки противник нанес по позициям украинских войск и населенным пунктам 4 ракетных и 33 авиационных ударов, применив 12 ракет и 49 управляемых авиационных бомб.

Зафиксировано 1375 вражеских ударов дронами-камикадзе, осуществлено 3875 артиллерийских обстрелов.

Ситуация на фронтах

Семнадцать боевых столкновений произошло на Северо-Слобожанском и Курском направлениях, три из которых до сих пор продолжаются. В течение суток враг совершил 323 артиллерийских обстрела, в том числе два - из реактивных систем залпового огня; нанес двенадцать авиационных ударов, сбросив двадцать две управляемые бомбы.

Пять атак отбили украинские подразделения на Южно-Слобожанском направлении в районах населенных пунктов Волчанск, Фиголевка и в сторону Петро-Ивановки и Довгенького.

На Купянском направлении противник пять раз пытался идти вперед на наши оборонительные позиции в районах Песчаного, Кондрашовки и в направлении Новоплатоновки и Петропавловки. Силы обороны остановили две атаки врага, еще три боестолкновения не утихают до сих пор.

Семнадцать раз враг атаковал на Лиманском направлении, пытаясь продвинуться в районах Липового, Шийковки, Новосергиевки, Редкодуба, Торского и в направлениях Глущенково, Грековки, Шандриголово, Нового Мира. До сих пор продолжается одно боестолкновение.

На Северском направлении наши защитники успешно остановили две вражеские атаки вблизи Ивано-Дарьевки.

На Краматорском направлении войска захватчика пять раз атаковали вблизи Маркового, Предтечино и в сторону Белой Горы.

Враг семнадцать раз пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении в сторону Яблоновки, Дилиевки, Плещеевки, Александро-Калиново, Русиного Яра, вблизи Щербиновки, Новоспасского.

Интенсивно атакует враг украинских защитников на Покровском направлении. Здесь в течение дня агрессор совершил 53 штурмовые и наступательные действия. Высокая активность российских оккупантов в районах населенных пунктов Малиновка, Миролюбовка, Луч, Новосергиевка, Удачное, Новониколаевка, Троицкое и в направлениях Владимировки, Мирнограда, Сергеевки, Новоподгородного, Полтавки, Алексеевки, Мирное, Новопавловки.

Одно боестолкновение продолжается до сих пор. Удары российскими управляемыми авиационными бомбами подверглись населенные пункты Полтавка, Попов Яр, Покровск, Орехово и Мирноград.

"По предварительным подсчетам, за сегодня украинские воины на этом направлении обезвредили 104 оккупантов, 63 из них - безвозвратно. Также наши защитники уничтожили девять автомобилей, семь мотоциклов, четыре беспилотных летательных аппарата", - говорится в сообщении.

На Новопавловском направлении наши защитники остановили десять атак в районах населенных пунктов Шевченко, Федоровка и в сторону Запорожья, Мирного, Перестройки, Ялты и Комара, еще шесть боестолкновений остаются незавершенными.

На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не проводил.

При поддержке авиации на Ореховском направлении враг трижды атаковал позиции Сил обороны вблизи Каменского - успеха не имел.

На Приднепровском направлении враг совершил две неудачные попытки продвинуться вперед.