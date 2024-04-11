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За сутки оккупанты обстреляли Донецкую область более 1600 раз: есть разрушения и пострадавшие (фото)

Фото: оккупанты обстреляли Донецкую область более 1600 раз в сутки (t.me/UA_National_Police)
Автор: Ярослава Борзова

За прошедшие сутки российские оккупанты совершили более 1600 обстрелов Донецкой области. В результате атак есть разрушения и пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию в Telegram.

Так, в течение суток Донецкая область подверглась 1637 российским обстрелам.

"Попадания зафиксированы в девяти населенных пунктах: городах Красногоровка, Курахово, Торецк, поселках Острое, Кураховка, Нью-Йорк, Очеретино, селах Галицыновка, Новоселовка Первая", - сообщают правоохранители.

Отмечается, что в результате артиллерийских обстрелов ранения получили два гражданских лица - в Красногоровке и Новоселовке Первой, повреждены частные дома.

Также повреждены 14 жилых домов и объект критической инфраструктуры.

Фото: последствия обстрелов РФ Донецкой области за минувшие сутки (t.me/UA_National_Police)

 

Недавние обстрелы Донецкой области

Накануне 9 апреля российская армия ударила по Славянску в Донецкой области. Жителям города порекомендовали в ближайшие дни оставаться дома.

В тот же день кафиры нанесли удары по городу Константиновка. В результате есть пострадавшие и жертва.

За день до этого захватчики нанесли удары по Временному Яру и Селидову в Донецкой области. Сообщалось о жертвах и раненых.

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