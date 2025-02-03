За сутки меньше сотни боев. Генштаб показал карту боевых действий

За прошедшие сутки, 2 февраля, на фронте состоялось 97 боевых столкновений. Больше всего боев зафиксировано на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"Вчера ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 18 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, два средства ПВО, средство РЭБ, склад боеприпасов, четыре артиллерийские системы, а также два пункта управления противника", - пишет Генштаб.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении состоялось два боя в районе населенного пункта Гатище.

На Купянском направлении враг атаковал 18 раз. в районах населенных пунктов Петропавловка, Песчаное, Степная Новоселовка, Богуславка, Загрызово, Лозовая.

На Лиманском направлении Силы обороны отбили восемь атак неподалеку Новоегоровки, Новолюбовки, Макеевки, Ямполовки и в направлении Серебрянки.

На Северском направлении отражены две атаки в районах Белогоровки и Ивано-Дарьевки. Успеха не имел.

На Краматорском направлении состоялось два штурмовых действия в районах населенных пунктов Предтечино и Часов Яр.

На Торецком направлении враг совершил восемь атак в районах Торецка и Крымского.

На Покровском направлении остановлено 39 атак агрессора в сторону Зеленого Поля, Тарасовки, Успеновки, Елизаветовки и не только.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили один вражеский штурм в районе Константинополя.

На Ореховском направлении в районе населенного пункта Каменское захватчики совершили один тщетный штурм позиций наших защитников.

В Курской области враг 12 раз атаковал.

Потери России в войне

С начала полномасштабной войны Россия потеряла более 841 тысячи солдат. Только за минувшие сутки потери врага составили около 1,3 тысячи живой силы. Также Силы обороны "минусанули":