За сутки на фронте произошло более 150 боевых столкновений, - Генштаб

Вражеские обстрелы

По территории Украины сегодня государство-террорист нанесло шесть ракетных ударов с применением десяти ракет, 73 авиаудара, сбросив при этом 95 управляемых авиабомб (УАБов). Кроме того, захватчики задействовали для ударов 595 дронов-камикадзе и более 3300 раз обстреляли позиции наших войск и населенные пункты с использованием различных типов оружия.

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении российские террористы девять раз штурмовали позиции наших подразделений в районах Волчанска и Липцы. В двух локациях еще продолжаются бои.

Сегодня украинские защитники на Харьковском направлении ликвидировали и ранили более ста оккупантов, уничтожили артиллерийскую систему, 36 БПЛА, две единицы автомобильной и пять единиц специальной техники, также были повреждены три артиллерийские системы, 11 автомобилей и единица спецтехники оккупантов.

На Купянском направлении враг атаковал позиции Сил обороны 12 раз. У населенных пунктов Петропавловка, Берестовое, Стельмаховка, Синьковка и Степная Новоселовка, подразделения Сил обороны отбили десять наступательных действий. Ситуация напряженная, продолжается два боестолкновения.

На Лиманском направлении за день российские войска, при поддержке авиации, 18 раз атаковали украинских защитников в районах Макеевки, Новосадового, Грековки и Дибровы. Противник остановлен.

На Северском направлении враг штурмовыми действиями пять раз пытался вытеснить наших защитников с позиций в районах Выемки и Переездного на Северском направлении. Все атаки отбиты.

На Краматорском направлении украинские воины остановили шесть попыток захватчиков продвинуться вблизи Часового Яра, Клещеевки и Ивановского. Продолжается одно боестолкновение. Ситуация контролируемая.

На Торецком направлении оккупанты при поддержке авиации 23 раза атаковали наши позиции возле Нью-Йорка, Нелиповки, Торецка и Железного. 22 боестолкновения уже завершены. Бой продолжается вблизи Нелиповки.

На Покровском направлении в течение дня, агрессор 62 раза атаковал в районах Воздвиженки, Михайловки, Калиновки, Новогродовки, Гродовки, Николаевки, Птичьего, Скучного и Зеленого Поля. Украинские защитники уже отбили 49 атак, еще 13 боестолкновений продолжаются.

По предварительным подсчетам сегодня оккупанты потеряли более 280 военнослужащих убитыми и ранеными и четыре автомобиля уничтоженными. Также украинские защитники нанесли повреждения четырем артиллерийским системам противника.

На Кураховском направлении на это время суток наши защитники отбили девять вражеских попыток атаковать наши позиции. Захватчики пытались продвинуться вблизи Константиновки, Красногоровки и Карловки. Ситуация контролируемая.

На Времовском направлении сегодня агрессор два раза пытался штурмовать передний край обороны в направлении Водяного. Украинские воины остановили атаку врага, продолжается бой.

На Ореховском направлении вражеские подразделения дважды безуспешно пытались продвинуться в направлении Новоданиловки и вблизи Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении пять штурмовых действий врага успеха не имели. Потерь позиций не допущено.