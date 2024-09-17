За сутки на фронте произошло почти 140 боестолкновений: где враг атакует активнее всего

С начала суток 17 сентября на фронте произошло 139 боевых столкновений, из которых 34 до сих пор продолжаются. Россияне продолжают штурмовать ВСУ на Покровском и Кураховском направлениях в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернюю сводку Генштаба ВСУ.

Вражеские обстрелы

По территории Украины сегодня государство-террорист нанесло три ракетных удара с применением шести ракет, 59 авиаударов, сбросив при этом 84 управляемых авиабомбы (КАБы). Кроме того, захватчики задействовали для ударов 494 дрона-камикадзе и осуществили 3338 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам с использованием различных типов оружия.

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении российские террористы один раз штурмовали позиции наших подразделений в районах Волчанска. По имеющейся в настоящее время информации, украинские защитники на Харьковском направлении ликвидировали и ранили пятьдесят восемь оккупантов, уничтожили две артиллерийские системы, 44 БПЛА, пять единиц автомобильной и одну единицу специальной техники, также было повреждено пять артиллерийских систем, один автомобиль и две единицы спецтехники оккупанта.

На Купянском направлении противник в течение дня 13 раз атаковал позиции наших защитников возле населенных пунктов Синьковка, Новоосиново, Кругляковка, Андреевка, Колесниковка, Петропавловка и Лозовая. Подразделения Сил обороны отбили 12 наступательных действий. Ситуация напряженная, продолжается одно боестолкновение.

На Лиманском направлении за день российские войска 12 раз атаковали украинских защитников в районах Чернещины, Дружелюбовки, Макеевки, Торского и Невского. Также авиация агрессора нанесла удары неуправляемыми авиационными ракетами по Твердохлебово.

На Северском направлении враг дважды штурмовыми действиями пытался вытеснить наших защитников с позиций в районах Верхнекаменского и Выемки. Атаки отбиты, противник успеха не имел.

На Краматорском направлении украинские воины отбивали шесть попыток захватчиков продвинуться возле Часового Яра, Ступочек, Клещеевки и Белой Горы. Восемь атак отбиты, одно боестолкновение продолжается.

На Торецком направлении оккупанты при поддержке авиации 14 раз атаковали наши позиции вблизи Щербиновки, Торецка и Нелиповки. Одно боестолкновение до сих пор продолжается.

На Покровском направлении враг концентрирует основные усилия. Здесь, в течение дня, агрессор 34 раза атаковал в районах Гродовки, Новоторецкого, Орловки, Николаевки, Украинской, Александрополя, Воздвиженки, Мариновки и Зеленого Поля.

30 атак украинские защитники уже отбили, еще четыре боестолкновения продолжаются. Сегодня оккупанты на этом направлении потеряли более 220 военнослужащих убитыми и ранеными, четыре автомобиля и один мотоцикл уничтожены. Также наши защитники существенно повредили танк и пять автомобилей противника.

На Кураховском направлении на это время суток наши защитники отбили 43 вражеских атаки наших позиций. Захватчики пытались продвинуться вблизи Цукурино, Желанного Первого, Горняка, Катериновки, Георгиевки и Константиновки. Одиннадцать боестолкновений пока продолжается. Ситуация контролируемая.

На Времовском направлении сегодня агрессор четыре раза штурмовал передний край обороны в направлении Угледара. Украинские воины остановили три атаки врага, в настоящее время идет одно боестолкновение.

На Гуляйпольском направлении подвергся авиаудару неуправляемыми авиабомбами населенный пункт Вербово.

На Ореховском направлении произошло пять боестолкновений в районе населенных пунктов Новоданиловка и Щербаки, одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Приднепровском направлении четыре штурмовые действия врага успеха не имели. Потерь позиций не допущено.