Генштаб: РФ активизировалась на Кураховском направлении, атакует при поддержке авиации

С начала суток количество боевых столкновений возросло до 88. Враг активно действует на Кураховском направлении, где провел четверть всех атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб СЗУ.

По данным Генштаба, россияне не прекращают применение авиации и артиллерии по приграничью Сумской и Черниговской областей. В частности, под артиллерийскими обстрелами оказались районы населенных пунктов Карповичи, Прогресс, Угроиды, Степок, Высокое, Бучки, Семеновка. Вражеская авиация нанесла удары КАБами по районам населенных пунктов Малушино, Ободы, Реки, Екатериновка, Бондаревщина, Писаревка и Глухов, всего в настоящее время применив 14 управляемых авиабомб.

Враг нанес четыре ракетных удара по городу Сумы. Кроме того, за сегодня на Курскую область РФ противник сбросил уже 17 управляемых авиабомб.

Ситуация на фронтах

Шесть раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. Украинские защитники отбили вражеские штурмы вблизи Синьковки, Новоосинового и в направлении Лозовой. Одно боестолкновение в районе Кругляковки еще продолжается.

На Лиманском направлении не прекращаются вражеские атаки в районах Чернещины, Дружелюбовки, Макеевки, Торского. С начала суток на этом направлении насчитывается уже восемь боестолкновений, до сих пор продолжается два из них. Ситуация контролируемая.

На Северском направлении противник атаковал вблизи Верхнекаменского и Выемки, дважды пытался прорвать нашу оборону. Обе атаки отбиты.

На Краматорском направлении захватчики осуществили пять штурмовых действий вблизи Часового Яра, Ступочек и Клещеевки. Одно боестолкновение еще продолжается в районе населенного пункта Белая Гора.

Семь вражеских атак произошло на Торецком направлении, враг в основном атакует возле населенных пунктов Торецк и Нелиповка, наши защитники дают достойный отпор. Пять боестолкновений уже завершены. Также авиация агрессора нанесла удары неуправляемыми авиаракетами и КАБами по Щербиновке, Петровке и Дружбе.

С начала суток на Покровском направлении оккупанты совершили уже 19 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Гродовки, Новоторецкого, Орловки, Николаевки, Украинской и атаковали в сторону Зеленого Поля. Силы обороны, сдерживая натиск, уже отбили 14 атак противника, пять боев еще продолжаются.

Наибольшее количество боестолкновений в настоящее время на Кураховском направлении. При поддержке авиации захватчики 22 раза пытались продвинуться вблизи Цукурино, Желанного Первого, Горняка, Георгиевки и Константиновки. Шесть боестолкновений пока не завершены.

На Времовском направлении захватчики шесть раз атаковали в направлении Угледара и Катериновки, три атаки до сих пор продолжаются.

Подвергся авиаудару НАРами населенный пункт Вербово на Гуляйпольском направлении.

На Приднепровском направлении отражены две вражеские атаки.

На других направлениях фронта ситуация существенных изменений не претерпела.