За сутки на фронте произошло более 150 боевых столкновений, - Генштаб

Вражеские обстрелы

В течение дня противник нанес три ракетных удара с применением трех ракет, 43 авиационных удара, сбросив 60 КАБов, более 500 ударов дронами-камикадзе и около трех тысяч раз обстрелял позиции наших войск и населенных пунктов с использованием различных типов вооружения.

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении произошли четыре боевых столкновения с российскими захватчиками. Отбиты две атаки в районах Липцов и Волчанска. Еще два боестолкновения продолжаются. Ситуация контролируемая.

Ориентировочные потери вражеских войск в настоящее время составили 56 военнослужащих убитыми и ранеными, уничтожены боевая бронированная машина, десять единиц автомобильной и единица специальной техники, также уничтожены 34 БпЛА. Повреждены два танка, боевая бронированная машина и две артиллерийские системы.

На Купянском направлении противник 24 раза раза пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций вблизи Синьковки, Мясожаровки, Степной Новоселовки, Колесниковки и Лозовой. В настоящее время продолжается пять вражеских атак.

На Лиманском направлении за сегодня российские войска 20 раз атаковали украинских защитников и пытались продвинуться в направлении населенных пунктов Твердохлебово, Чернещина, Дружелюбовка, Невское, Торское и в Серебрянском лесу. Сейчас идет бой вблизи Невского.

На Северском направлении в течение дня наши защитники отбили семь штурмовых действий врага в районах Верхнекаменского и Выемки. До сих пор продолжаются три боестолкновения, противник пытается прорваться в сторону Звановки.

На Краматорском направлении произошли восемь боевых столкновений. Активность оккупанты проявляли в районе Клещеевки, Андреевки и Часового Яра, но попытки наступления врага на позиции Сил обороны Украины были отбиты нашими защитниками.

На Торецком направлении оккупанты 13 раз пытались вклиниться в нашу оборону. С начала суток, оккупанты осуществляли штурмовые действия вблизи Торецка, Железного, Нелиповки и Сухой Балки. До сих пор продолжаются бои вблизи Торецка и Дачного.

На Покровском направлении враг продолжает интенсивно атаковать украинских защитников. Здесь, в течение дня, агрессор совершил 40 штурмовых и наступательных действий. Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется в районе Воздвиженки, Зеленого Поля, Миролюбовки, Гродовки, Новогродовки, Карловки, Мариновки и Михайловки. В целом, 32 атаки на направлении украинские защитники уже отбили, еще восемь боестолкновений - продолжаются. Ситуация сложная, однако наши воины делают все для недопущения продвижения противника в глубину украинской территории.

По имеющейся в настоящее время информации, за сегодняшний день потери агрессора на данном направлении составили 225 человек убитыми и ранеными. Уничтожены две артиллерийские системы, РСЗО, пять автомобилей и единица специальной техники. Кроме того, были повреждены автомобиль и одна вражеская пушка.

На Кураховском направлении на это время суток насчитывается 30 боевых столкновений. Захватчики сохраняют высокую активность, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Красногоровка, Константиновка и Георгиевка. Подразделения Сил обороны отбили 26 атак противника, четыре атаки продолжаются до сих пор.

На Времовском направлении произошло 14 боестолкновений. Продолжаются бои вблизи Угледара, Константиновки и Водяного. Ситуация контролируется Силами обороны Украины.

На Ореховском направлении в течение дня нашими защитниками отбиты три атаки врага у Малой Токмачки и Роботино.

На Приднепровском направлении наши воины один раз давали жесткий отпор российским захватчикам.