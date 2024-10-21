За сутки на фронте произошло рекордное число боестолкновений: где было горячее всего

С начала суток 20 октября на фронте произошло 167 боевых столкновений. Российские захватчики больше всего давили на двух направлениях в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернюю сводку Генштаба ВСУ.

Вражеские обстрелы

Противник нанес один ракетный удар, 54 авиационных удара с применением 99 управляемых авиабомб (КАБов), более 560 ударов дронами-камикадзе и совершил более 3 тысяч обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов с использованием различных типов вооружения.

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении произошло четыре боевых столкновения с российскими захватчиками. Две атаки в районе Волчанска отбиты украинскими воинами, еще две - продолжаются.

На Купянском направлении противник 11 раз пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций вблизи Голубовки, Колесниковки, Лозовой, Песчаного, Вишневого и Новоосиново. Четыре атаки до сих пор продолжаются.

На Лиманском направлении российские захватчики атаковали позиции ВСУ 20 раз. Враг пытался продвинуться в направлении Грековки, Новомихайловки, Ямполовки, Новосадового, Тернов, Заречного и Серебрянского лесничества. Девятнадцать атак противника нашим подразделениям удалось отбить, еще одно боестолкновение продолжается в районе Новомихайловки.

На Северском направлении продолжается одно боестолкновение неподалеку Ивано-Дарьевки. В то же время, российские оккупанты сбросили 11 КАБов в районе Северска.

На Краматорском направлении имели место два боевых столкновения. Активность оккупанты проявляли в районах Ступочек, все попытки врага улучшить свое положение были остановлены украинскими воинами. Враг сбросил 4 авиабомбы в районах населенных пунктов Часов Яр и Стенки.

Агрессор четыре раза пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении. С начала суток, оккупанты в районах населенных пунктов Торецк и Щербиновка три раза получили жесткий отпор от наших защитников. Одна атака еще продолжается.

На Торецком направлении агрессор четыре раза пытался вклиниться в нашу оборону. С начала суток, оккупанты в районах населенных пунктов Торецк и Щербиновка три раза получили жесткий отпор от наших защитников. Одна атака еще продолжается.

На Покровском направлении с начала суток враг совершил 45 штурмовых и наступательных действий. Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется в районах населенных пунктов Селидово, Луч, Михайловка, Воздвиженка, Миролюбовка, Новотроицкое и Сухой Яр. В общем, 41 атаку на направлении украинские защитники уже отбили, еще четыре боестолкновения продолжаются. Ситуация сложная, однако контролируемая Силами обороны. Наши воины прилагают усилия для недопущения продвижения противника в глубину украинской территории.

По имеющейся в настоящее время информации, за сегодня потери агрессора на данном направлении составили 490 человек убитыми и ранеными, из них безвозвратные - 257 человек. Уничтожен один танк, девять БТР, четыре автомобиля, две БМП и три багги. Кроме того, два танка, три БТР, четыре автомобиля, две вражеских пушки и один мотоцикл были повреждены.

На Кураховском направлении самая горячая ситуация за сутки. На это время суток насчитывается 53 боевых столкновения. Захватчики сохраняют высокую активность, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Горняк, Новодмитровка, Кураховка, Константиновка, Максимильяновка, Антоновка, Курахово, Водяное. Подразделения Сил обороны отбили 51 атаку противника, две атаки продолжаются до сих пор.

На Времовском направлении произошло 11 боестолкновений. Семь вражеских штурмов остановлены в районе Богоявленки, один - возле Новоукраинки. Еще три боя продолжаются. Ситуация контролируется Силами обороны Украины. Также враг активно применял авиацию в районе Новодаровки, Богоявленки и Большой Новоселки.

На Ореховском направлении три безуспешные атаки врага отбиты нашими защитниками в течение дня в районе Роботино.

На Приднепровском направлении наши воины шесть раз отражали атаки российских захватчиков на позиции украинской армии.

В Курской области Силы обороны Украины продолжают операцию. Авиация врага продолжает наносить удары управляемыми авиационными бомбами по территории России. В настоящее время известно о 21 авиационном ударе с применением 43 КАБ.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.