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За сутки энергетики зажили дома 28 тысяч семей после вражеских атак, - ДТЭК

Суббота 25 января 2025 18:35
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За сутки энергетики зажили дома 28 тысяч семей после вражеских атак, - ДТЭК Фото: за сутки энергетики зажили дома 28 тысяч семей после вражеских атак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

24 января энергетики ДТЭК отремонтировали ряд повреждений сетей и восстановили электроснабжение в более 30 населенных пунктах Киевской, Днепропетровской и Донецкой областей, жители которых были обесточены из-за постоянных обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК.

В частности, за последние сутки ремонтные бригады ДТЭК восстановили работу электросетей в 22 населенных пунктах на юге Днепропетровщины, который продолжает страдать от ежедневных вражеских атак. Благодаря этому свет вернули в дома более 24,5 тысячи семей.

Также за сутки энергетики восстановили свет для 1 567 семей Киевской области.

В то же время зоной самых активных боевых действий остается Донецкая область. Несмотря на сложные условия, энергетики, получив разрешение от военных, смогли за сутки восстановить электроснабжение для 1 724 семей в 7 прифронтовых населенных пунктах.

Напомним, на прошлой неделе энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет более 252 тысячам семей в 91 населенном пункте, оставшихся без электроснабжения из-за обстрелов в Донецкой, Днепропетровской, Одесской и Киевской областях.

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Электроэнергия ДТЭК
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