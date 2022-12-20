За сутки энергетики вернули свет для 25 тысяч семей в двух областях, - ДТЭК

За 19 декабря в Донецкой и Днепропетровской области аварийно-ремонтные бригады энергетиков возобновили электроснабжение более 25 тысяч семей в 19 населенных пунктах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ДТЭК.

В частности, в течение суток 19 декабря энергетики возобновили электроснабжение в 15 населенных пунктов, накануне подвергшихся обстрелам в Донецкой области.

"Свет вернулся в дома 23 976 семей в Донецкой области. Несмотря на сложную ситуацию с боевыми действиями, мы продолжаем восстанавливать электросети с разрешением Вооруженных сил Украины и ГСЧС. Наша цель - обеспечить города и села электроэнергией, необходимой для нормальной жизни", - сообщили в компании .

Также свет вернули еще для 1,1 тысяч семей на Днепропетровщине. Работы провели в 4 населенных пунктах, оставшихся без света из-за обстрелов.

Пока без света остаются 97 населенных пункта Донбасса, где специалисты энергокомпании не имеют доступа к проведению работ. Энергетики обещают вернуть свет всем жителям области, как только получат разрешение на проведение работ от Вооруженных сил Украины.

Напомним, с октября россия массово атакует объекты энергетической инфраструктуры. Были разрушены электростанции и узловые подстанции