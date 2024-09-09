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За сутки ДТЭК вернул свет почти 12 тысячам семей после обстрелов

Понедельник 09 сентября 2024 10:36
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За сутки ДТЭК вернул свет почти 12 тысячам семей после обстрелов Фото: ДТЭК вернул свет почти 12 тысяч семей после обстрелов (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Энергетики ДТЭК 7 сентября смогли возобновить электроснабжение домов 11,6 тысячи семей в Днепропетровской, Одесской и Донецкой областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ДТЭК.

Больше всего обновлений – в Днепропетровской области. Здесь энергетики вернули свет в дома 7,2 тысяч семей.

Не покидает враг атаковать и Одесскую область, где за прошедшие сутки энергетики возобновили электроснабжение 2,4 тысячи домов.

Донецкая область остается зоной наиболее активных боестолкновений. Здесь ежедневно повреждаются десятки линий электропередач. Несмотря на постоянную опасность, энергетикам удалось вернуть доступ к электричеству для 2 тысяч семей.

В некоторых населенных пунктах, приближенных к зоне боевых действий, ремонтные бригады ДТЭК возвращали свет уже десятки раз и продолжают это делать снова и снова, несмотря на опасность и обстрелы.

Напомним, в августе энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет в дома 714 тыс. семей, которые были без электричества из-за обстрелов.

Напомним, ранее украинцев предупредили о фейковом сайте ДТЭК, который может выманивать у пользователей персональные данные.

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ДТЭК Электроэнергия
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