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За сутки в Донецкой области оккупанты убили 6 гражданских, еще 9 человек ранены

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Донецкая область, Пятница 27 января 2023 08:52
За сутки в Донецкой области оккупанты убили 6 гражданских, еще 9 человек ранены Фото: за сутки в Донецкой области оккупанты убили 6 гражданских, еще 9 человек ранены (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска продолжают обстреливать населенные пункты Донецкой области. За прошедшие сутки из-за российских атак погибли 6 гражданских, 9 человек получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"За 26 января россияне убили 6 жителей Донбасса: 2 в Очеретино, 2 в Богоявленке, 1 в Авдеевке и 1 в Парасковеевке. Еще 9 человек в области получили ранения", - написал он.

Отмечается, что с начала полномасштабной войны в Донецкой области из-за агрессии России погибли 1326 человек, еще 2905 получили ранения. Эти цифры указаны без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним, ранее Кириленко заявил, что ситуация в Донецкой области существенно накалилась. Россияне усилили обстрелы по Угледару и Авдеевке.

Также вчера оккупанты обстреляли поселок Очеретино в Донецкой области, вследствие чего два человека погибли, еще один ранен.

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