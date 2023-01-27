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За добу на Донеччині окупанти вбили 6 цивільних, ще 9 людей поранено

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Донецька область, П'ятниця 27 січня 2023 08:52
За добу на Донеччині окупанти вбили 6 цивільних, ще 9 людей поранено Фото: за добу на Донеччині окупанти вбили 6 цивільних, ще 9 людей поранено (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська продовжують обстрілювати населені пункти на Донеччині. Минулої доби через російські атаки загинули 6 цивільних, 9 осіб отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Донецької ОВ Павла Кириленка.

"За 26 січня росіяни вбили 6 жителів Донбасу: 2 в Очеретино, 2 у Богоявленці, 1 в Авдіївці та 1 у Парасковіївці. Ще 9 людей в області отримали поранення", - написав він.

Зазначається, що з початку повномасштабної війни на Донеччині через агресію Росії загинули 1326 осіб, ще 2905 отримали поранення. Ці цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, раніше Кириленко заявив, що ситуація в Донецькій області суттєво загострилася. Росіяни посилили обстріл по Вугледару та Авдіївці.

Також вчораокупанти обстріляли селище Очеретине на Донеччині, внаслідок чого двоє людей загинули, ще одне поранено.

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