За добу на Донеччині окупанти вбили 6 цивільних, ще 9 людей поранено
Російські війська продовжують обстрілювати населені пункти на Донеччині. Минулої доби через російські атаки загинули 6 цивільних, 9 осіб отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Донецької ОВ Павла Кириленка.
"За 26 січня росіяни вбили 6 жителів Донбасу: 2 в Очеретино, 2 у Богоявленці, 1 в Авдіївці та 1 у Парасковіївці. Ще 9 людей в області отримали поранення", - написав він.
Зазначається, що з початку повномасштабної війни на Донеччині через агресію Росії загинули 1326 осіб, ще 2905 отримали поранення. Ці цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.
Нагадаємо, раніше Кириленко заявив, що ситуація в Донецькій області суттєво загострилася. Росіяни посилили обстріл по Вугледару та Авдіївці.
Також вчораокупанти обстріляли селище Очеретине на Донеччині, внаслідок чого двоє людей загинули, ще одне поранено.
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