За сутки более сотни столкновений: Генштаб показал карты боевых действий

"Вчера ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четыре района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, одну радиолокационную станцию и четыре артиллерийские системы противника", - пишет Генштаб.

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении произошло одно боестолкновение в районе населенного пункта Волчанск.

На Купянском направлении за сутки произошло три атаки оккупантов в районах населенных пунктов Загрызово, Петропавловка и Лозовая.

На Лиманском направлении враг атаковал 15 раз неподалеку Нового, Ямполовки и Новомихайловки.

На Краматорском направлении произошло четыре штурмовых действия в районах населенных пунктов Часов Яр, Григорьевка и Александро-Шультино.

На Торецком направлении враг совершил 14 атак в районах Торецка и Щербиновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 18 атак агрессора в сторону населенных пунктов Тарасовка, Луч, Покровск, Котлино, Удачное, Котляровка, Андреевка, Водяное Второе и Улаклы.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили пять вражеских штурмов в районах населенных пунктов Константинополь, Привольное и Скудное.

На Ореховском направлении в районах населенных пунктов Нестерянка и Новоданиловка захватчики совершили два бесполезных штурма.

На Приднепровском направлении враг трижды штурмовал позиции наших защитников.

На Северском и Гуляйпольском направлениях враг наступательных действий не проводил.

На Курском направлении за прошедшие сутки наши защитники отбили 30 атак противника.

Потери России в войне

С начала полномасштабной войны Российская Федерация (РФ) потеряла более 878 тысяч единиц живой силы. Только за минувшие сутки ее потери составили еще 1350 солдат. Также Силы обороны уничтожили: