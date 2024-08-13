За сутки более 130 боев, Покровское направление самое активное, - Генштаб

"Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, а также поразили пункт управления и артиллерийскую систему", - пишет Генштаб.

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении шли три боя. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Волчанска и Тихого.

На Купянском направлении произошло 12 боестолкновений, в частности, у Берестового, Стельмаховки, Глушковки, Синьковки, Петропавловки, Кругляковки и Андреевки.

На Лиманском направлении, по уточненной информации, враг атаковал 24 раза неподалеку Макеевки, Невского, Торского и Тернов.

На Северском направлении произошло четыре боевых столкновения. Украинские защитники отражали штурмовые действия российских захватчиков вблизи Верхнекаменского и Спорного.

На Краматорском направлении шли семь боев в районах Часового Яра и Богдановки.

На Торецком направлении россияне атаковали 10 раз неподалеку Железного, Торецка и Нью-Йорка.

На Покровском направлении наши защитники отбили 52 вражеских штурмовых действия в районах населенных пунктов Калиново, Сухая Балка, Елизаветовка, Зеленое Поле, Новоалександровка, Гродовка, Николаевка, Желанное, Скучное, Пантелеймоновка, Тимофеевка, Новожеланное, Птичье, Воздвиженка. Наибольшая концентрация атак была вблизи Гродовки и Желанного.

На Кураховском направлении Силы обороны отражали восемь атак противника у Парасковиевки, Георгиевки, Красногоровки, Калинового и Константиновки.

На Времовском направлении враг шесть раз наступал в сторону Водяного, Константиновки и Угледара.

На Ореховском направлении российские войска совершили два штурма позиций украинских подразделений вблизи Новоандреевки.

На Приднепровском направлении противник потерпел поражение, шесть раз атакуя оборонительные рубежи украинцев.

На Гуляйпольском направлении обстановка без особых изменений. На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага - не обнаружено.

Потери России в войне

С начала полномасштабной войны Россия потеряла более 593 тысяч единиц личного состава. В течение вчерашнего дня Силы обороны ликвидировали еще 1160 террористов, а также уничтожили: