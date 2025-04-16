Масштабные бои и 92 столкновения. Генштаб раскрыл данные о горячих точках фронта

С начала суток вдоль всей линии фронта произошло 92 боевых столкновения. Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубину нашей территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

По данным Генштаба, сегодня российские войска нанесли один ракетный и 77 авиационных ударов, применив две ракеты и сбросив 128 управляемых авиационных бомб.

Кроме этого, привлекли для поражения более тысячи дронов-камикадзе и осуществили более 4700 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

Ситуация на фронтах

На Харьковском направлении противник дважды штурмовал позиции наших подразделений в районах Волчанска и Западного.

На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия в районах Петропавловки, Новой Кругляковки, Богуславки и Загрызово. Украинские защитники остановили все пять вражеских атак.

На Лиманском направлении российские захватчики 15 раз атаковали позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Надежда, Новосергиевка, Грековка, Новомихайловка, Новое и в сторону Ольговки и Зеленой Долины. Три боестолкновения продолжаются до сих пор.

Девять вражеских штурмов отбили украинские защитники на Северском направлении, оккупанты пытались продвигаться в районах Григорьевки, Ивано-Дарьевки, Выемки и Верхнекаменского.

На Краматорском направлении враг пять раз штурмовал позиции наших защитников в районах Часового Яра, Курдюмовки и Ступочек.

Восемь раз россияне шли вперед на позиции украинских подразделений на Торецком направлении в районах Торецка и Леонидовки.

На Покровском направлении с начала этих суток оккупанты 29 раз пытались продвинуться на позиции украинских подразделений. Противник атаковал в районах населенных пунктов Александрополь, Елизаветовка, Лисовка, Зверево, Успеновка, Новоалександровка, Преображенка, Троицкое, Андреевка, Богдановка и в сторону Старой Николаевки и Сергеевки. Авиаударам подверглись населенные пункты Покровск, Длинная Балка, Заря, Новая Полтавка, Малиновка, Калиновка, Шевченко Первое и Гродовка.

Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, было обезврежено 138 оккупантов, из них 67 - безвозвратно. Также украинские воины уничтожили семь единиц автомобильной техники, четыре мотоцикла, шесть дронов, две пушки. К тому же повредили один танк, две БМП, два мотоцикла и два автомобиля россиян.

На Новопавловском направлении враг 15 раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах Константинополя, Разлива, Богатыря и Привольного. Два боестолкновения не утихают до сих пор. Вражеская авиация нанесла удары по районам населенных пунктов Зеленое Поле, Камышеваха, Новодаровка и Вербово.

На Гуляйпольском направлении авиационным ударам подверглись Железнодорожное и Гуляйполе.

На Ореховском направлении агрессор шесть раз атаковал позиции наших защитников в направлении населенных пунктов Лобково, Малая Токмачка, Новоданиловка, Степное, Каменское. Авиаударам подверглись Лукьяновское, Степногорск и Каменское. Бои продолжаются в четырех локациях.

На Приднепровском направлении враг проводил три наступательных действия, одно из которых продолжается до сих пор. В то же время нанес авиаудары управляемыми бомбами по Херсону.

На Курщине с начала суток украинские воины отбили 10 штурмовых действий оккупантов. Кроме того, враг нанес 19 авиационных ударов, сбросив 32 управляемые бомбы, также осуществил 308 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в частности - 16 из реактивных систем залпового огня.