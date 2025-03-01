В Киеве был слышен взрыв на фоне дроновой атаки

В Киеве в ночь на 1 марта были слышны взрывы на фоне вражеской воздушной атаки с применением беспилотников. В столице идет работа сил и средств противовоздушной обороны.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина и мэр столицы Виталий Кличко .

Взрыв в районе города Киев был слышен около часа ночи.

Городской голова рассказал о боевой работе защитников неба из-за атаки противника, и призвал местных жителей находиться в укрытиях до отбоя тревоги.

"В столице работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях!" - написал мэр в своем Telegram-канале.

Перед тем в Воздушных силах ВСУ, информируя о движении "Шахедов", сообщили, что зафиксированы беспилотники противника в районе Киева.

Ночная дроновая атака

Как сообщалось ранее, вечером накануне российские захватчики снова атаковали территорию Украины ударными беспилотниками.

Также напомним, что в Харькове и в Одесском районе были "прилеты", уже известно о жертве из-за вражеского обстрела, а в Харькове произошел пожар в медучреждении из-за атаки "Шахедов".