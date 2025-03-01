ua en ru
Сб, 01 марта News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

В Киеве был слышен взрыв на фоне дроновой атаки

Киев, Суббота 01 марта 2025 01:11
UA EN RU
В Киеве был слышен взрыв на фоне дроновой атаки Фото: в Киеве идет работа ПВО из-за атаки дронов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Киеве в ночь на 1 марта были слышны взрывы на фоне вражеской воздушной атаки с применением беспилотников. В столице идет работа сил и средств противовоздушной обороны.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина и мэр столицы Виталий Кличко.

Взрыв в районе города Киев был слышен около часа ночи.

Городской голова рассказал о боевой работе защитников неба из-за атаки противника, и призвал местных жителей находиться в укрытиях до отбоя тревоги.

"В столице работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях!" - написал мэр в своем Telegram-канале.

Перед тем в Воздушных силах ВСУ, информируя о движении "Шахедов", сообщили, что зафиксированы беспилотники противника в районе Киева.

Ночная дроновая атака

Как сообщалось ранее, вечером накануне российские захватчики снова атаковали территорию Украины ударными беспилотниками.

Также напомним, что в Харькове и в Одесском районе были "прилеты", уже известно о жертве из-за вражеского обстрела, а в Харькове произошел пожар в медучреждении из-за атаки "Шахедов".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Взрыв Атака дронов
NEWS
Почему Зеленский повздорил с Трампом: полное видео
Почему Зеленский повздорил с Трампом: полное видео
DAILY
Владимир Ельченко: Россия обязательно "кинет" США и мы увидим совсем другого Трампа
Ксения Крикунжурналист РБК-Украина Владимир Ельченко: Россия обязательно "кинет" США и мы увидим совсем другого Трампа