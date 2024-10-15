Более тысячи оккупантов и 40 ББМ: Генштаб обновил потери РФ в войне
Иллюстративное фото (РБК-Украина, Виталий Носач)
Воины ВСУ за сутки ликвидировали еще 1210 российских захватчиков. Следовательно, общие потери противника в личном составе уже превысили 671 тысячу военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Facebook.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.10.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 671400 (+1210) человек ликвидировано;
- танков – 8988 (+13) ед.;
- боевых бронированных машин – 17939 (+44) ед.;
- артиллерийских систем – 19430 (+9) ед.;
- РСЗО – 1231 ед.;
- средства ПВО – 978 ед.;
- самолетов – 369 ед.;
- вертолетов - 329 ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 17019 (+10) ед.;
- крылатых ракет – 2620 (+1) ед.;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок – 1 ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн – 26654 (+32) ед;
- специальной техники – 3441 (+4) ед.
С начала суток, 14 октября, по состоянию на 22:00 на фронте произошло 189 боевых столкновений. Самыми горячими были три направления – Кураховское, Покровское и Лиманское.
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