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Более тысячи оккупантов и 40 ББМ: Генштаб обновил потери РФ в войне

Вторник 15 октября 2024 07:52
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Более тысячи оккупантов и 40 ББМ: Генштаб обновил потери РФ в войне Иллюстративное фото (РБК-Украина, Виталий Носач)
Автор: Вадим Ребрина

Воины ВСУ за сутки ликвидировали еще 1210 российских захватчиков. Следовательно, общие потери противника в личном составе уже превысили 671 тысячу военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Facebook.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.10.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 671400 (+1210) человек ликвидировано;
  • танков – 8988 (+13) ед.;
  • боевых бронированных машин – 17939 (+44) ед.;
  • артиллерийских систем – 19430 (+9) ед.;
  • РСЗО – 1231 ед.;
  • средства ПВО – 978 ед.;
  • самолетов – 369 ед.;
  • вертолетов - 329 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 17019 (+10) ед.;
  • крылатых ракет – 2620 (+1) ед.;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок – 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 26654 (+32) ед;
  • специальной техники – 3441 (+4) ед.

Более тысячи оккупантов и 40 ББМ: Генштаб обновил потери РФ в войне

С начала суток, 14 октября, по состоянию на 22:00 на фронте произошло 189 боевых столкновений. Самыми горячими были три направления – Кураховское, Покровское и Лиманское.

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