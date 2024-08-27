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За сутки 170 боестолкновений: Генштаб рассказал обновленную информацию о ситуации на фронте

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 170 боевых столкновений между Вооруженными силами Украины и российскими оккупантами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генерального штаба ВСУ.

По уточненной информации, враг нанес три ракетных удара с применением 129 ракет, совершил 81 авиационный удар, использовав 116 управляемых авиабомб, а также совершил более 4500 обстрелов, в том числе 156 - с использованием реактивных систем залпового огня.

Авиаудары оккупантов поразили населенные пункты в разных регионах страны, среди которых Колесниковка, Кривая Лука, Северск, Верхнекаменское, Часов Яр, Торецк, Селидово, Угледар и другие. В результате этих атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения, повреждены жилые дома и инфраструктурные объекты.

Силы обороны Украины продолжают активно противодействовать агрессору. За минувшие сутки авиация и ракетные войска нанесли удары по 16 районам сосредоточения вражеских сил, уничтожили пункт управления беспилотниками, радиолокационную станцию "Зоопарк", два склада боеприпасов, артиллерийскую систему и еще один важный объект врага.

Наиболее активные боевые действия происходили на Харьковском, Купянском, Лиманском, Краматорском, Торецком, Покровском, Кураховском и Времовском направлениях. Украинские защитники продолжают удерживать оборонительные рубежи и наносить врагу значительные потери, несмотря на постоянные атаки со стороны оккупантов.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация остается без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник продолжает осуществлять обстрелы населенных пунктов с территории России.

Ранее сообщалось, что в Волчанске захватчики готовятся к возобновлению штурмовых действий для восстановления утраченных позиций, деблокирования Агрегатного завода и расширения зоны контроля.

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