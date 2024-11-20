Почти 1700 окупантов и 100 автоцистерн. Генштаб обновил потери РФ в Украине

За сутки 19 ноября украинские военные ликвидировали 1690 оккупантов. Кроме того удалось "минуснуть" 91 дрон и 100 единиц автотехники и автоцистерн.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.11.24 ориентировочно составили:

Ситуация на фронте

На вечер 19 ноября на фронте с начала суток произошло 130 боевых столкновений.

В частности, ВСУ отразили более 20 попыток врага выбить украинские подразделения с занимаемых позиций в Курской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.