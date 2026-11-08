ua en ru
Вс, 08 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Олешки Выборы в США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

"Хорошенько напьемся": Зеленский и Рютте договорились отпраздновать завершение войны

19:28 08.11.2026 Вс
1 мин
aimg Юлия Капитонова
"Хорошенько напьемся": Зеленский и Рютте договорились отпраздновать завершение войны Фото: Владимир Зеленский и Марк Рютте (Getty Images)
Додати як бажане джерело в Google

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте рассказал, что они с президентом Украины Владимиром Зеленским уже договорились о том, как будут праздновать завершение российской войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Pauw & De Wit.

Во время разговора с Рютте журналист вспомнил документальный фильм о бывшем генеральном секретаре НАТО Йенсе Столтенберге.

Благодаря нему стало известно, что Столтенберг и Зеленский планировали пойти на рыбалку, "когда это все кончится".

После этого ведущий поинтересовался, есть ли у Рютте совместные планы с украинским президентом после окончания войны.

"Да, мы напьемся в Швейцарских Альпах. Мы будем сидеть на швейцарской горе и хорошенько напьемся. Вот такой у нас план", - ответил генсек НАТО.

На дополнительный вопрос, действительно ли они уже договорились об этом, Рютте ответил утвердительно.

Стоит отметить, что во время этого ток-шоу Рютте также выразил "огромный восторг" Владимиром Зеленским и признался, что они общаются каждую неделю.

Кстати, недавно Рютте ответил, будет ли победитель в войне России против Украины и чем все закончится.

Кроме того, генсек НАТО предупредил Европу о новой волне гибридных атак России.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир Зеленский НАТО Марк Рютте Война России против Украины
Новости
Кушнер предложил возобновить диалог Европы и РФ по образцу Совета Россия-НАТО, - WP
Кушнер предложил возобновить диалог Европы и РФ по образцу Совета Россия-НАТО, - WP
Аналитика
Укрытие или закрытие: что бизнес думает о идеях по безопасности Кабмина и что с ними не так
Мария Волощукредактор РБК-Украина Укрытие или закрытие: что бизнес думает о идеях по безопасности Кабмина и что с ними не так