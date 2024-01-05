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Добровольно работали в РФ. Бывшим спасателям из Мариуполя объявлено подозрение в госизмене

Иллюстративное фото: бывшим спасателям из Мариуполя объявлено подозрение в госизмене (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Два спасателя из Донецкой области добровольно согласились сотрудничать с Российской Федерацией в 2022 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Донецкую областную прокуратуру.

По данным следствия, речь идет об уроженцах города Мариуполь и города Новоазовске.

Весной 2022 заместитель начальника учебного пункта и сапер отделения проверки качества разминирования части пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда спецназначения перешли на сторону оккупантов.

Мужчины заняли должности "спасателя-кинолога отдела пиротехнических и специальных кинологических работ" и "сапера отделения пиротехнических работ" так называемой аварийной части специального назначения.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры двум гражданам заочно уведомлено о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

Правоохранители обнаруживают предателей и коллаборантов в Украине

Недавно правоохранители объявили о подозрении "судьи Кировского межрайонного суда Донецка". Ей грозит 15 лет тюрьмы.

Также украинские правоохранители объявили подозрение главе Центральной избирательной комиссии России Элли Памфиловой за проведение незаконных "выборов" в Украине.

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