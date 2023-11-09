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"Добро" на переговоры Украины по ЕС. Стефанишина указала на важные моменты

Фото: вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Украина начнет подготовку к переговорам после 15 декабря. А отчет Еврокомиссии станет основой для национальной программы подготовки к вступлению в ЕС, которая не ограничится числом ранее упомянутыми критериями.

Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, пишет РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

"Хочу обратить внимание, что этот отчет касается не только семи критериев, политических аспектов и содержит рекомендацию о расширении, но и содержит 150 страниц оценки нас как государства с точки зрения функционирования нас, как институции, экономики, готовности к членству в ЕС. На основе этого документа будет формироваться переговорная рамка с обеих сторон", - сказала она.

Она отметила, что Украина отходит "от истории с семью рекомендациями".

"Мы двигаемся дальше в направлении начала подготовки к переговорам. Мы рассматриваем четыре дополнительных критерия, которые определила Европейская комиссия как такие, что Украина уже обязалась реализовать, но не факт, что эта рекомендация будет подтверждена на Европейском Совете в декабре", - добавила Стефанишина.

Вице-премьер отметила, что Украина на основе отчета Еврокомиссии будет строить национальную программу подготовки к вступлению в ЕС, о чем уже есть поручение президента Владимира Зеленского. При этом эта программа будет обновляться каждый год с учетом прогресса и динамики переговоров.

Кроме того, Украина договорилась с Еврокомиссией, что начнет подготовку к переговорам безотлагательно после 15 декабря.

Украина и ЕС

8 ноября Европейская комиссия опубликовала отчет о прогрессе, достигнутым Украиной и другими странами-претендентами (Молдова и Грузия) по пути присоединения к ЕС. В частности, ЕК рекомендовала начать переговоры по вступлению Украины в Европейский союз.

Напомним, Украина еще в прошлом году приобрела статус кандидата на вступление в ЕС. Но для того, чтобы стать членом ЕС, необходимо было выполнить 7 условий.

Ранее вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина говорила, что выполнение двух условий "это очень хороший результат". Она напомнила, что некоторые страны Западных Балкан "годами идут к тому прогрессу, где мы есть, и выполнение одной рекомендации - это фактически национальный праздник".

 

 

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