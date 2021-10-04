Добивав поранених у бою українців. СБУ затримала розвідника "ДНР"

Контррозвідники СБУ затримали розвідника так званої "ДНР". Він входив до складу угруповання, яке у 2014 році займалося ліквідацією поранених у бою військовослужбовців сил АТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

За інформацією правоохоронців, бойовик також проводив розвідку для здійснення артилерійських обстрілів українських позицій.

Відомо, що силовики затримали чоловіка в одному з хостелів Києва, куди він прибув з окупованого Криму.

Як повідомили в СБУ, затриманий є мешканцем тимчасово непідконтрольного українській владі Донецька.

Зокрема, у 2014 році він приєднався до лав незаконних збройних формувань, перебуваючи у складі так званого "Оплоту", а потім розвідгрупи бойовиків, зловмисник брав активну участь у збройному супротиві підрозділам сил антитерористичної операції.

Наразі правоохоронці повідомили затриманому про підозру. За рішенням суду йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Тривають слідчі дії в межах провадження за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) ККУ.