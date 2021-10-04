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Добивал раненых в бою украинцев. СБУ задержала разведчика "ДНР"

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Донбасс, Понедельник 04 октября 2021 15:18
Добивал раненых в бою украинцев. СБУ задержала разведчика "ДНР" Фото: СБУ задержала разведчика "ДНР" (ssu.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Контрразведчики СБУ задержали разведчика так называемой "ДНР". Он входил в состав группировки, которая в 2014 году занималась ликвидацией раненых в бою военнослужащих сил АТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По информации правоохранителей, боевик также проводил разведку для осуществления артиллерийских обстрелов украинских позиций.

Известно, что силовики задержали мужчину в одном из хостелов Киева, куда он прибыл из оккупированного Крыма.

Как сообщили в СБУ, задержанный является жителем временно неподконтрольного украинским властям Донецка.

В частности, в 2014 году он присоединился к рядам незаконных вооруженных формирований, находясь в составе так называемого "Оплота", а затем разведгруппы боевиков, злоумышленник также принимал активное участие в вооруженном сопротивлении подразделениям сил антитеррористической операции.

Сейчас правоохранители сообщили задержанному о подозрении. По решению суда ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжаются следственные действия в рамках производства по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) УКУ.

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