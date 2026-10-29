ua en ru
Чт, 29 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Олешки Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

"Добить Иран": Ауслендер назвал войну с Тегераном неизбежной и раскрыл планы Нетаньяху

15:52 29.10.2026 Чт
2 мин
aimg Владимир Куренной
"Добить Иран": Ауслендер назвал войну с Тегераном неизбежной и раскрыл планы Нетаньяху Фото: Биньямин Нетаньяху (Getty Images)
Додати як бажане джерело в Google

Полномасштабная война с Ираном неизбежна и может развернуться сразу после завершения избирательного цикла в США. Для действующего премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, стремящегося войти в историю, это станет кульминацией и завершением его политической карьеры.

Об этом в интервью РБК-Украина в программе "Не перебивайте!" с Владимиром Куренным рассказал военный обозреватель Сергей Ауслендер.

Война с Ираном неизбежна

Комментируя ситуацию с безопасностью на Ближнем Востоке на фоне политических событий в Израиле, Сергей Ауслендер выразил четкую уверенность в том, что прямого военного столкновения с Тегераном больше невозможно избежать.

"Война с Ираном неизбежна, на мой взгляд, и она произойдет", - отметил обозреватель в интервью "РБК-Украина".

По его оценке, активизация этого процесса состоится сразу после завершения выборов в Соединенных Штатах, которые должны пройти уже на следующей неделе.

Главная цель - свергнуть иранский режим

По мнению эксперта, Биньямин Нетаньяху рассматривает противостояние с Ираном как ключевую стратегическую задачу, решение которой способно снять массу рисков безопасности для Израиля.

"Пока главной своей задачей Нетаньяху считает добить Иран. Вот обрушить иранский режим, что решит массу проблем в области безопасности", - подчеркнул Ауслендер.

Историческое наследие в последней каденции

Важным мотиватором для премьер-министра его возраст и политический статус. В свои 77 лет Нетаньяху находится фактически на финишной прямой своей политической биографии.

Именно поэтому, убежден обозреватель, он стремится использовать это время, чтобы остаться в мировой истории в статусе лидера, победившего иранскую угрозу.

"Ему уже лет дофига, на самом деле. 77 лет - это его фактически последняя каденция. Поэтому он хочет в последней каденции войти в историю как победитель Ирана", - резюмировал Сергей Ауслендер.

Читайте также: Тупик или большая война: 4 сценария для Израиля после выборов и последствия для Украины

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Израиль Иран Нетаньяху
Новости
Россия нанесла ракетный удар по Лозовой: пострадали шесть человек
Россия нанесла ракетный удар по Лозовой: пострадали шесть человек
Аналитика
Удары по АЗС не означают дефицита топлива: интервью с главой "Укрнафты" Богданом Кукурой
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Удары по АЗС не означают дефицита топлива: интервью с главой "Укрнафты" Богданом Кукурой