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Сутки среди моря. Пограничники спасли филиппинца с судна, пораженного дроном

15:30 19.07.2026 Вс
2 мин
Спасение происходило в темноте и под угрозой новых атак с воздуха
aimg Валерия Абабина
Сутки среди моря. Пограничники спасли филиппинца с судна, пораженного дроном Фото: Морская охрана Госпогранслужбы спасает человека (dpsu.gov.ua)
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В ночь на 19 июля в акватории Черного моря завершилась поисково-спасательная операция. Из открытого моря вытащили моряка-филиппинца из экипажа пораженного дроном судна "Venturo".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины

Как происходила спасательная операция

Вечером 18 июля пограничники с помощью технических средств наблюдения обнаружили в акватории Черного моря маломерное плавсредство.

На поисково-спасательную операцию немедленно отправился катер Морской охраны Государственной пограничной службы Украины.

Из спасательной шлюпки эвакуировали электромеханика сухогруза – гражданина Республики Филиппины.

Что предшествовало спасению

Судно "Venturo" было поражено российским ударным беспилотником вечером 17 июля. Большинство членов экипажа в тот же день были эвакуированы военнослужащими Военно-Морских Сил Украины.

В то же время один моряк оставался в дрейфующей спасательной шлюпке в открытом море - именно его на следующие сутки и обнаружили пограничники.

Фото: Морская охрана Госпогранслужбы спасает человека (dpsu.gov.ua)

В каких условиях работала Морская охрана

Операция проходила в сложных условиях: в полной темноте и под постоянной угрозой повторных ударов дистанционно управляемых российских беспилотников.

Несмотря на высокий уровень опасности, личный состав Морской охраны выполнил поставленную задачу и доставил спасенного в безопасное место.

После осмотра установлено, что моряк находился в удовлетворительном состоянии и не нуждался в медицинской помощи.

Напомним, вечером 17 июля россияне ударили по судну под флагом Маршалловых Островов в порту Одессы.

На следующий день Россия снова массированно атаковала Одесщину – в Черном море под удар попало еще одно иностранное торговое судно.

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