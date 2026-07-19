Сутки среди моря. Пограничники спасли филиппинца с судна, пораженного дроном
В ночь на 19 июля в акватории Черного моря завершилась поисково-спасательная операция. Из открытого моря вытащили моряка-филиппинца из экипажа пораженного дроном судна "Venturo".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины
Как происходила спасательная операция
Вечером 18 июля пограничники с помощью технических средств наблюдения обнаружили в акватории Черного моря маломерное плавсредство.
На поисково-спасательную операцию немедленно отправился катер Морской охраны Государственной пограничной службы Украины.
Из спасательной шлюпки эвакуировали электромеханика сухогруза – гражданина Республики Филиппины.
Что предшествовало спасению
Судно "Venturo" было поражено российским ударным беспилотником вечером 17 июля. Большинство членов экипажа в тот же день были эвакуированы военнослужащими Военно-Морских Сил Украины.
В то же время один моряк оставался в дрейфующей спасательной шлюпке в открытом море - именно его на следующие сутки и обнаружили пограничники.
Фото: Морская охрана Госпогранслужбы спасает человека (dpsu.gov.ua)
В каких условиях работала Морская охрана
Операция проходила в сложных условиях: в полной темноте и под постоянной угрозой повторных ударов дистанционно управляемых российских беспилотников.
Несмотря на высокий уровень опасности, личный состав Морской охраны выполнил поставленную задачу и доставил спасенного в безопасное место.
После осмотра установлено, что моряк находился в удовлетворительном состоянии и не нуждался в медицинской помощи.
Напомним, вечером 17 июля россияне ударили по судну под флагом Маршалловых Островов в порту Одессы.
На следующий день Россия снова массированно атаковала Одесщину – в Черном море под удар попало еще одно иностранное торговое судно.