"Ко всем отношусь с уважением": Зеленский о сравнении Сырского и Залужного

Российская Федерация вероятно осуществила бы прорыв в Харьковской области неважно от того, кто занимал бы должность главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в ответ на вопросы корреспондента РБК-Украина на пресс-конференции.

Как напомнил президент, перед наступлением врага на Харьковскую область Украина ожидала вооружения и голосования пакета (пакета помощи со стороны США, - ред.) в течение почти 8 месяцев. Это было серьезным вызовом для Киева.

"Я не хочу сравнивать (Валерия Залужного и Александра Сырского, - ред.). Я ко всем отношусь с соответствующим уважением. Каждый выполняет или выполнял свою задачу на своем месте. Сложно сказать, чтобы было если бы не изменилось руководство армии. Мне сложно сказать. И откровенно я не хочу об этом говорить", - заявил Зеленский.

По словам Зеленского, вышеупомянутое является послевоенным вопросом. В то же время важно уважать и быть благодарным всем, кто работает и воюет за Украину.

Наступление на Харьковскую область

"Я не считаю, если бы кто-либо был на месте Сырского, не было бы соответствующего прорыва (в Харьковской области, - ред.). Я считаю, он бы был. Потому что этого хотели россияне. И была задача зайти оккупировать Харьков", - добавил он.

Зеленский отметил, что плюсом в назначении Сырского главнокомандующим ВСУ было то, что он знает регион, поскольку операция по освобождению территорий области проходила именно под его командованием.

"А это плюс, но опять же, мне сложно сравнивать. Остановили - молодцы, не дали оккупировать Харьков без пакета - молодцы. А потом с деталями будем разбираться когда у нас будет пауза", - отметил президент.

Назначение Сырского главнокомандующим

В феврале 2024-го стало известно о том, что Зеленский подписал указ об освобождении Залужного от должности главнокомандующего ВСУ. На его место был назначен Сырский.

Уже в мае президент назначил Залужного послом Украины в Британии.