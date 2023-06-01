"До нашей победы": Зеленский ответил, сколько продлится война

Война будет продолжаться до победы Украины. Но Россия может прекратить ее раньше, оставив оккупированные территории.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в Кишиневе, сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsMaker.md .

"До нашей победы. Россия может остановить это раньше, если уйдет со всех наших территорий, которые оккупировала", - сказал Зеленский в ответ на вопрос журналиста о том, сколько будет продолжаться война.

Саммит в Кишиневе

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Кишинев для участия во втором саммите Европейского политического сообщества. Саммит походит в Молдове 1 июня соберет 50 президентов, премьер-министров и высокопоставленных европейских чиновников.

Европейское политическое сообщество - это общеевропейский правительственный форум, созданный в прошлом году после вторжения России в Украину и служащий платформой, объединяющей европейских лидеров для обсуждения и поиска решений наиболее насущных проблем Европы, таких как безопасность, стабильность и энергетическая устойчивость.