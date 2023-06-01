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"До нашей победы": Зеленский ответил, сколько продлится война

Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Война будет продолжаться до победы Украины. Но Россия может прекратить ее раньше, оставив оккупированные территории.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в Кишиневе, сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsMaker.md.

"До нашей победы. Россия может остановить это раньше, если уйдет со всех наших территорий, которые оккупировала", - сказал Зеленский в ответ на вопрос журналиста о том, сколько будет продолжаться война.

Саммит в Кишиневе

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Кишинев для участия во втором саммите Европейского политического сообщества. Саммит походит в Молдове 1 июня соберет 50 президентов, премьер-министров и высокопоставленных европейских чиновников.

Европейское политическое сообщество - это общеевропейский правительственный форум, созданный в прошлом году после вторжения России в Украину и служащий платформой, объединяющей европейских лидеров для обсуждения и поиска решений наиболее насущных проблем Европы, таких как безопасность, стабильность и энергетическая устойчивость.

Напомним, российская армия вторглась в Украину 24 февраля 2022 года. По данным Генштаба ВСУ, потери Москвы за это время превысили 200 тысяч человек.

По данным опроса Центра Разумкова, 93% украинцев верят в победу, а половина (50%) убеждены, что она наступит до конца 2023 года.

Нагадаємо, російська армія вторглася в Україну 24 лютого 2022 року. За даними Генштабу ЗСУ, втрати Москви за цей час перевищили 200 тисяч осіб.

За даними опитування Центру Разумкова, 93% українців вірять у перемогу, а половина (50%) переконані, що вона настане до кінця 2023 року.

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