"До 30 раненых в день". Как медики 80-й бригады спасают военных под Бахмутом

Куда попадают военные после ранения на поле боя, что такое точка эвакуации и стабилизационные пункты – в репортаже журналистки РБК-Украина Анастасии Рокитной с Донбасса.

На Бахмутском поле боя горячо и изнурительно. Украинские войска продолжают контрнаступать, пока россияне изо всех сил пытаются держать территорию. Медики 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады говорят, что каждый шаг дается кровью, и работы у них на этом направлении хватает. РБК-Украина побывало на точке эвакуации раненых и стабилизационном пункте батальона этой бригады. Об условиях работы и потерях – в репортаже ниже.

Холодная тьма пробивает воздух. Стоим на пустой улице, по которой еще днем ездили сотни автомобилей и боевой техники. На ночь стало тише, трафик снизился. Мы тем временем ожидаем, когда подойдут военные и заберут нас к месту, которое проходит каждый боец после ранения – точку эвакуации.

Свет фар бьет в заднее стекло, приближаясь все ближе и в какой-то момент сравниваясь с нашим автомобилем.

– За нами! - выкрикивает боец, высунув свое лицо из дверцы.

– Едем.

Дороги Донбасса соответствуют боевой обстановке в регионе. Где-то пробито снярядами, где-то – массивностью транспорта, двигающегося по старому асфальту. Так мы направляемся поближе к месту, куда привозят прямо с боев "трехсотых" 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Это точка эвакуации. Оттуда они направляются в стабилизационный пункт, а из него в госпиталь.

В прифронтовых регионах ночных фонарей нет, и люди стараются меньше включать свет – может залететь российская авиация или беспилотник. Потому это минимальные меры безопасности. Мы даже не успели понять, где мы находимся, пока доехали к точке.

Здесь нас встречают светлые и улыбающиеся военные медики, контрастирующие уличной обстановке. Только один из них серьезный и задумчивый, избегающий взгляда в нашу сторону. У него длинная черная борода, темные отстраненные глаза. Кажется, он где-то отдельно от всех, думает о чем-то своем.

Но это длилось недолго. Среди всех мы увидели собаку, которая является утешением даже для этого "твердого" парня. Сквозь его сжатые губы начала проявляться улыбка, когда пес пробежал рядом.

"Мы на точке эвакуации, куда привозят раненых с линии столкновения. Здесь оказываем первую медицинскую помощь, стабилизируем и далее перевозим больных следующему звену эвакуации", - рассказывает Аня, медик медицинского пункта батальона. Ранее она работала акушеркой в Ровенской области в послеродовом отделении совместного пребывания матери и ребенка. Теперь принимает "200-х" и "300-х" с поля битвы.

Фото: медик Аня (РБК-Украина)

Вдруг наш разговор прерывает сообщение: есть раненые, ждите. Уже в третий раз за этот день. Привыкшие к таким обстоятельствам медики готовятся принимать "трехсотых". Через рацию они узнают, как идет процесс эвакуации, происходящий у поля боя. Все для того чтобы понимать обстановку и рассчитывать свое время.

"О количестве раненых. Бывает по-разному - то 1, то 5. Все в зависимости от того, сколько их будут вывозить и имеющегося количества раненых у нас. Бывало, что за один день мы вывозили до 30 раненых. Работали с 9 утра до 9 вечера, не считая ночи", – делится Аня с РБК-Украина, готовя медэвак к приему бойца.

Пока ждем эвакуацию, всматриваемся в небо. Свет выключен, поэтому звезды видны лучше. Может быть, среди галактик наши проблемы кажутся незначительными, но от этого не легче. Прямо перед глазами бурлит война на выживание, затрагивающая миллионы семей. И непонятно, когда она окончится.

Сквозь мысли слышим гул техники. Это едут вырванные из боя военные, которые везут раненого побратима. На этот раз привезли бойца бригады, работавшего в районе Клещиевки. В ходе боевых действий он наступил на "лепесток" (противопехотная мина, у которой вид лепестка - ред.).

Его привозят на бронированной технике и сразу направляют в медицинский автомобиль. Работает группа медиков, чтобы оперативно оказать помощь, записать данные, кто он и как получил травму. Нога, которой он наступил на мину, перебинтована наскоро. Вероятно, это была первая помощь, которую оказали его побратимы. Медики снимают бинт, тампонируя более профессионально рану. Далее осматривают все тело, разрезая штаны и снимая верхнюю одежду.

Фото: раненый боец в медэваке (РБК-Украина)

"Брюки только купил, - говорит раненый, улыбаясь. Несмотря на то, что у мужчины вывернута и кровоточит пятка, он держится бодро. Еще и находит время шутить. - Мы их выдавим до зимы, я еще вернусь".

Их группа бойцов работает под Бахмутом. Россияне, отступая, оставили за собой много "сюрпризов" разной силы взрыва. По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Украина возглавляет список самых заминированных стран. На одну из этих мин сегодня наткнулся и боец 80-й бригады.

По его словам, шесть побратимов несли раненого мужчину около четырех километров. Эвакуация не смогла приехать в "красную зону" боевых действий, поэтому бойцы справлялись своими силами.

"Как себя чувствую после ранения? Бодро. Мозг не поплавило. Но прорвемся. Это наша работа", - сказал раненый боец, когда ему заново тампонировали ступню. Прорезалась боль, он начал кричать. Это временные меры по сохранению жизни – нужно перекрыть поток крови.

Медики, в свою очередь, делают работу быстро и слаженно, параллельно держат контакт с раненым. С ним нужно говорить, чтобы понимать, находится ли он в сознании. Обычно спрашивают о семье, подбадривают, что все будет хорошо, будет жить. А ему важно это слышно. В такие моменты всегда есть необходимость, чтобы сказали что-нибудь положительное. Вокруг все и так усеяно хаосом и грязью.

Военные часто после ранения называют этот день вторым днем рождения. Медики – это люди, которые перерождают их и дают новый старт. Они могут потом еще и дружить и общаться годами. На войне люди быстро сходятся, и связь эта перерастает во что-то крепкое и долгое.

Оказав необходимую помощь на первом звене, затем раненого перевозят в стабилизационный пункт. Там в более стерильных условиях его полностью осматривают, промывают и сшивают рану.

Фото: раненый боец в стабилизационном пункте (РБК-Украина)

Коридор стабпункта увешан детскими рисунками "Возвращайтесь живыми" и государственными флагами. Когда бойцы попадают сюда, то, вероятно, не замечают их. В тот момент все происходит оперативно, совсем другие мысли в голове. Но после стабилизации, выйдя из палаты, их тяжело не заметить. Они так и хотят обратиться к бойцу: спасибо за защиту, мы вас ждем.

На точке эвакуации медики возвращаются к дежурству, чтобы в случае чего быть готовыми оказать помощь. Боевые медики часто и сами, вытаскивая военных, попадают под обстрелы. Рискуя своей жизнью, они думают лишь о том, чтобы уберечь побратимов. А для врага медицинский знак плюс на броне означает лишь цель.

"За время моей службы здесь погибло много медиков. Больше мужчин. Две девочки", - делится с изданием Аня, медик, которая сегодня принимает раненых на точке эвакуации.

Говорит, что тяжелее всего в работе – смерть: "Особенно, когда гибнут друзья. И когда привозят раненого и ты уже ничего не сможешь сделать. Это тяжело. Они умирают. Их надо описать, снять амуницию, найти документы личности, жетоны. Если человек без документов, то нужно найти особенности. Упаковать в мешок. Подписать, какие есть данные. Это все наша работа".

Пока рация молчит, Аня дежурит. Иногда к ней заходит ее муж – он водитель хамера медицинского пункта. Они оба принимают длину этой войны, у которой пока нет конца.