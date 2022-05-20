Навіть не днями. Вихід військових з "Азовсталі" завершиться найближчим часом, - Зеленський

Глава держави поділився подробицями евакуації українських військових із "Азовсталі". Наразі завод покинули цивільні, медики та поранені бійці.

"Що далі. На сьогодні вивезено всіх цивільних, які були заблоковані на заводі. Цивільних вивезли, медиків вивезли, вивезли важкопоранених та поранених. Я знаю, що відбувається на цю мить. Я думаю, найближчим часом, навіть не днями, завершиться вивезення всіх", – заявив Зеленський.

Український президент також пригадав процес підготовки евакуації. Він, зокрема, вів перемовини з низкою іноземних лідерів для посередництва між Україною і РФ.

"Структура складна. Домовлялися про те, що розблокуванням будуть займатися посередники, я домовлявся з Туреччиною, Швейцарією, Ізраїлем, спочатку з Францією. Щоб через стосунки лідерів з керівником РФ, коли ми бачили, що військовим шляхом розблокувати не вийде", – наголосив глава держави.