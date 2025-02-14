Ко Дню влюбленных в "Дії" появился необычный документ: кто и как может его получить

Отныне украинцы могут подтвердить свой семейный статус с помощью нового цифрового документа в приложении "Дія". Ко Дню влюбленных Минцифра запустила сертификат неженатого и незамужней.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства цифровой трансформации Украины.
Документ не является официальным, однако информация проверяется в реестре ГРАГС. Это означает, что пользователи могут быть уверенными в статусе своей второй половинки.
Оформить сертификат могут те, кто пока не состоит в браке, в частности разведенные или те, кто еще не решился жениться. Доступ к функции открывается после обновления "Дії". Документ можно персонализировать - загрузить фото, указать интересы, а знак зодиака подтянется автоматически.
Еще одна интересная опция - возможность сканирования QR-кода на сертификате. Если ваш избранник также имеет этот документ, вы можете сделать предложение стать парой в "Дії", а в будущем оформить "Брак онлайн" и воспользоваться услугой "єМалятко".
Сервис разработан Минцифрой совместно с Минюстом и ГП "НАИС".
После обновления приложения вы можете сформировать сертификат неженатого и незамужней. На первом шаге "Дія" предложит подтвердить, что вы не состоите в браке.
Когда система проверит, действительно ли вы неженаты, вам предложат выбрать фото для вашего документа из галереи, сделать селфи, или подтянуть из другого вашего документа, который есть в "Дії".
На следующем этапе вы сможете выбрать свои интересы. Здесь можно выбрать до 10 пунктов, которые вас вдохновляют.
Оформление сертификата неженатого или незамужней в "Дії" (скриншот РБК-Украина)
Последним в "Дії" предлагают выбрать то, как вы хотите стилизовать свой документ: выбрать цвет ленты и какие сообщения вы хотите получать.
После этого ваш сертификат будет добавлен к другим официальным документам, которые отображаются в приложении.
Ранее РБК-Украина писало, что в приложении и на портале "Дія" в этом году появятся новые возможности, в частности интеграция искусственного интеллекта. Уже работает AI-чатбот "Наталка", а в будущем планируют ввести AI-помощника для пользователей. Также в 2024 году запустят новые сервисы: услуги для водителей, еКонсул, еНотариат, Дія.Картку, смену фамилии, цифровизацию услуг, связанных со смертью.
Также мы писали, что только треть украинцев хорошо осведомлена о возможностях и удобстве получения госуслуг через электронные сервисы. В то же время среди бизнеса этот показатель выше - почти 60% компаний уже воспользовались такими услугами.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.