Какие электронные сервисы для госуслуг чаще всего использует бизнес и население: исследование

Только треть населения в Украине достаточно осведомлена о возможностях и удобстве получения госуслуг с помощью электронных сервисов. Среди бизнеса этот показатель несколько выше - почти 60% компаний ими уже пользовались.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий председателя комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, председателя партии "Слуга народа" Елены Шуляк, комментируя результаты на результаты социологического исследования "Коррупция в Украине 2024: понимание, восприятие, распространенность".

При этом, самые популярные у населения электронные очереди для получения административных услуг, а у бизнеса - электронный кабинет на сайте Налоговой службы.

По ее словам, показатель достаточной осведомленности населения о возможностях и удобстве получения госуслуг с помощью электронных сервисов составляет в среднем 36%. Вместе с тем у бизнеса этот показатель уже превышает половину и составляет сейчас почти 60%. Однако население открывает для себя возможности цифровизации пока несколько быстрее, поскольку в позапрошлом году уровень осведомленности составлял около 29%.

"То есть, за прошлый год количество граждан, которые начали пользоваться этими сервисами, выросло на 6%, а среди бизнеса количество компаний, которые тоже начали это делать, выросло на 3% - с 57,2% до 59,9%. Для роста среди населения не последнюю роль играет программа "єВідновлення" - с помощью "Дія" заявления на компенсацию подали по состоянию на конец января более 150 тысяч граждан, чье жилье было разрушено или повреждено", - пояснила Шуляк.

Она добавила, что в ТОП-3 самых популярных электронных сервисов у населения входят электронные очереди для получения административных услуг, которыми сейчас пользуется 26,5% украинцев, сервисы медицинских услуг - 27,6%, сервисы для получения справок - 14,6%. Самый низкий показатель в этом отношении - сервисы по вопросам строительства, земли, недвижимости, которыми пользуется лишь 3,7% граждан, а почти 40% о них вообще не знает. В то же время, земельные отношения, как показывают результаты приведенного исследования, являются, по мнению большинства населения, наиболее коррупционной сферой.

У представителей бизнес-сообщества в ТОП-3 наиболее востребованных электронных сервисов входят электронный кабинет на сайте Государственной налоговой службы, которым пользовались 89% компаний, онлайн-услуги по вопросам регистрации и изменения деятельности субъектов хозяйствования - 73%, получение выписок и справок - 72,3%.

"Самый низкий в этом плане показатель в подключении с помощью "Дія" к программе "єВідновлення" - 7,7%, но я допускаю, что это из-за того, что бизнес просто не знает о такой возможности и как это сделать", - подчеркнула Шуляк.

Она напомнила, что для компаний алгоритм участия довольно прост - компания регистрируется в программе, система ее проверяет по соответствующим статистическим реестрам. Это необходимый шаг, чтобы убедиться, что компания действительно занимается строительными работами или стройматериалами, то есть, у нее есть соответствующий КВЭД, где это прописано.

"Все физические лица-предприниматели, которые хотят участвовать в "єВідновлення" и которые работают в этой сфере, все юридические лица независимо от формы собственности, они это делают. Гражданин, получивший компенсацию, не может выбрать компанию, которой нет в списке, однако перечень предложенных компаний, повторюсь, пока очень широкий - это тысячи предприятий, которые присоединились", - подчеркнула Елена Шуляк.

Она указала, что бизнес может присоединиться к "єВідновлення" в несколько шагов: