Ко Дню защитников и защитниц в Украине запустили кампанию о женщинах на войне: детали

Среда 01 октября 2025 15:52
Ко Дню защитников и защитниц в Украине запустили кампанию о женщинах на войне: детали Фото: Женщины-военные в Украине (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Ко Дню защитников и защитниц Украины движение VETERANKA стартовало с масштабной информационной кампанией "Женщины могут!", посвященной военнослужащим, которые наравне с мужчинами защищают Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на движение VETERANKA.

Цель проекта - разрушить стереотипы о роли женщин в армии, показать их силу, профессионализм и вклад в победу. Участие в фотопроекте приняли боевые офицеры, командиры артбатарей, аэроразведчицы, танкистки и ветераны.

Авторы кампании - известные украинские фотографы Влада и Константин Либеровы, которые сняли защитниц на самых горячих участках фронта. На плакатах и бордах в Киеве, Львове и на железнодорожных вокзалах изображены военнослужащие с ответами на стереотипы:

  • "Женщине не место в армии!" - Но Bradley сам по себе не поедет.
  • "Что она там делает?" - Командует артиллерийской батареей.
  • "Пришла в армию глазами стрелять?" - Нет, из гаубицы и РСЗО.

Героини кампании

Среди участниц - Дзвенислава "Магура", боевой офицер 47 ОМБр; капитан Анастасия Миськевич, командир артиллерийской батареи 32 ОМБр; Ольга "Ведьма", заместитель командира батальона по артиллерии 241 ОБр ТрО; оператор БпЛА "Юнга" из бригады "Рубеж" НГУ; Бритни Шки-Гиизис "Жук", пилотесса FPV-дрона и бывшая танковая наводчица.

Женщины-военные в Украине (фото: VETERANKA)

Кроме того, создан видеоролик о силе сестринства в армии, который будут транслировать на национальном телемарафоне, в кинотеатрах и на экранах городов.

Почему это важно

"Сегодня более 70 тысяч женщин служат в Вооруженных Силах, из них 5,5 тысяч выполняют боевые задачи на передовой. Однако каждая ежедневно сталкивается со стереотипами и сомнениями. Мы хотим, чтобы вклад этих женщин был заметным и достойно оцененным", - отметила руководительница VETERANKA, боевой медик Екатерина Приймак.

До 1 октября движение объявило сбор в 4 млн гривен на эвакуационные бронированные капсулы Maul ("капсулы жизни"). Это единственный в Украине роботизированный комплекс для эвакуации раненых из самых опасных участков фронта. Приобщиться можно по ссылке на банке.

Отметим, движение VETERANKA - первое и единственное сообщество украинок с боевым опытом, которое с 2018 года отстаивает права военнослужащих. За время полномасштабной войны организация помогла более 100 бригадам ВСУ и НГУ на сумму более 120 млн гривен.

Напомним, РБК Украина рассказывало о Дне защитника и защитницы, который Украина отмечает 1 октября. К празднику мы собрали истории четырех военных: Анны "Крапивы" Продан - боевого медика, которая почти 9 лет на фронте, спасла сотни жизней; Игоря "Поттера" Мусиенко - добровольца с диабетом, который несмотря на болезнь стал оператором дронов и воюет на Харьковщине; Павла "Росомахи" Савощенко - воина, который потерял руку в Донецкой области, но продолжает активную жизнь, проходит реабилитацию и участвует в спортивных соревнованиях; Артура Войтюка, который посвятил 13 лет военному делу, но уволился со службы из-за проблем со здоровьем и стал совладельцем ветеранского бизнеса.

