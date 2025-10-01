ua en ru
Ср, 01 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес

Ко Дню защитников: Ахметов отчитался о самом большом частном взносе в поддержку ВСУ

Украина, Среда 01 октября 2025 14:57
UA EN RU
Ко Дню защитников: Ахметов отчитался о самом большом частном взносе в поддержку ВСУ Фото: Ахметов отчитался о поддержке ВСУ ко Дню защитников 1 октября (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Ко Дню защитников и защитниц Украины компании и предприятия Рината Ахметова сообщили о более 12,8 млрд грн (около 350 млн долларов) помощи государству, военным и гражданским с начала полномасштабного вторжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет компании.

Так, средства и ресурсы поступали от бизнесов SCM, Фонда Рината Ахметова и ФК "Шахтер" и направлялись в первую очередь на поддержку Сил обороны, программы для ветеранов и громады, а также на гуманитарные и образовательные инициативы.

"Метинвест"

Поддержка оборонцев реализуется через милитарный проект "Стальной фронт Рината Ахметова". Подразделения по всей стране бесплатно получают амуницию, транспорт, дроны, тепловизоры, средства связи и кареты скорой помощи для военных медиков. "Метинвест" изготовил и передал более 800 стальных блиндажей, на базе которых уже работают два подземных госпиталя по стандартам НАТО; из собственной стали компания бесплатно делает антидронные решетки для Abrams, Leopard, Bradley и украинских "Казаков".

ДТЭК

ДТЭК направил более 1 млрд грн на военную и гуманитарную помощь, а также предоставил бесплатную электроэнергию более чем сотне объектов критической инфраструктуры на сумму около 350 млн грн; энергетики восстанавливали питание миллионов домохозяйств в прифронтовых регионах.

"Укртелеком" и ПУМБ

"Укртелеком" обеспечивает связь в около 90% населенных пунктов своей довоенной сети, предоставил военным около 50 млн грн и оборудовал Wi-Fi в 503 школьных укрытиях.

ПУМБ направил более 916 млн грн на социальные и оборонные проекты; его инициатива "Мы одной крови" помогла спасти более 200 тысяч жизней. Фонд Рината Ахметова передал украинцам 700 тысяч единиц медикаментов, а с 2014 года - более 13 млн продуктовых наборов; отдельные программы занимаются реабилитацией пострадавших и обустройством социального жилья для переселенцев.

ФК "Шахтер"

ФК "Шахтер" системно поддерживает детский спорт, ВПЛ и военных, финансируя лечение и реабилитацию раненых защитников в Украине и за рубежом.

Отдельным направлением является проект помощи защитникам Мариуполя "Сердце Азовстали", на который выделено около 1,6 млрд грн (40 млн долларов). Программа "Дома" обеспечивает жильем защитников Мариуполя с инвалидностью I-II групп: в 2025 году планируют передать еще 50 квартир, а всего за три года - 250. Программа "Будущее" помогает с адаптацией к гражданской жизни и самореализацией.

"Поддержка защитников Украины - это вклад бизнесов Рината Ахметова в завершение этой войны, в победу Украины. Среди наших сотрудников почти 15 тысяч героев, которые стали на защиту Родины. Поддерживать их, помогать войску, делать это системно и эффективно каждый день - наше сознательное решение и наша ежедневная благодарность каждому и каждой",- заявила директор по коммуникациям SCM Наталья Емченко.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭК Метинвест Ринат Ахметов Укртелеком ПУМБ Шахтер
Новости
В Одессе проведут масштабную проверку после ливня, который привел к гибели людей
В Одессе проведут масштабную проверку после ливня, который привел к гибели людей
Аналитика
"Завидую тем, кто думает, что скоро конец войны": истории защитников от АТО и до сегодняшнего дня
Василина Копыткокорреспондент РБК-Украина "Завидую тем, кто думает, что скоро конец войны": истории защитников от АТО и до сегодняшнего дня