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В "ДНР" заявили, що відновлять роботу КПВВ "Оленівка" 17 липня

Оленівка, П'ятниця 17 липня 2020 06:34
В "ДНР" заявили, що відновлять роботу КПВВ "Оленівка" 17 липня
Фото: блокпост (РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Пропуск почнуть здійснювати з 09:00

"Керівництво" самопроголошеної "ДНР" заявило про готовність 17 липня відновити пропуск громадян через КПВВ "Оленівка" на Донбасі. КПВВ окупантів сполучене з дорожнім коридором з українським КПВВ "Новотроїцьке".

Про це повідомляє прес-служба окупаційного "уряду".

Очікується, що пропускати людей будуть з 9:00 до 18:00. Умови бойовиків для перетину лінії розмежування наступні:

  • для в'їзду на окуповану територію Донецької області необхідний обов'язково дозвіл так званого "Міжвідомчого оперативного штабу";
  • для виїзду з ОРДЛО необхідно мати реєстрацію (прописку) на території України або на підконтрольній Україні території в Донецької області;
  • всі прибулі з України підлягають обов'язковій обсервації тривалістю 14 днів в медустановах бойовиків.

Також бойовики зазначили, що про роботу КПВВ "Оленівка" в інші дні на в'їзд і виїзд буде повідомлено додатково.

Нагадаємо, у Луганській області можуть у найближчі місяці відкрити два нових КПВВ.

Раніше повідомлялося, що 13 липня російська окупаційна адміністрація відновила пропуск на дорожньому коридорі Донецьк - Маріуполь.

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